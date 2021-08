Blued proíbe capturas de tela e gravações para proteger privacidade dos usuários

As medidas de proteção da privacidade do Blued incluem a proibição de capturas de tela em suas páginas "Próximos" e "Perfil", assim como dos bate-papos na caixa de entrada de mensagens. Também proíbe capturas de tela durante as transmissões ao vivo quando os hosts habilitarem a funcionalidade. As medidas também não permitem capturas nem gravações de tela durante as videochamadas.

"No Blued, acreditamos que a privacidade é de extrema importância, principalmente para a comunidade LGBTQIA+. Sempre nos empenhamos muito para garantir a segurança e a proteção de nossos usuários", disse Liam Lu, diretor International do Blued.

"Em vista dos eventos recentes que ocorreram nas Olimpíadas, que levantaram grandes preocupações em relação à privacidade dos aplicativos de redes sociais, estamos intensificando os nossos esforços e introduzindo uma série de novos recursos para criar um ambiente mais seguro para todos.", enfatizou Liam.

Para impedir que os usuários façam capturas de tela ou gravações, a versão iOS do Blued produz uma página em branco após uma tentativa de captura de tela, enquanto a versão Android impede totalmente que se façam capturas de tela.

Além dessas medidas de proteção, o recurso "Álbum Privado" garante que as fotos de rosto não apareçam nas miniaturas do perfil, e os visitantes da página só conseguem ver essas fotos do álbum quando receberem autorização do dono do perfil. Enquanto isso, os usuários podem optar por enviar fotos que se autodestroem em segundos após serem visualizadas, evitando que sejam feitas capturas de tela.

Para ajudar os usuários a ocultar evidências do aplicativo Blued em seus celulares, o Blued permite que os membros premium substituam o ícone do aplicativo por outra imagem, evitando assim que outras pessoas os descubram.

Sobre o Blued

O aplicativo móvel Blued é um serviço de rede social baseado em localização que permite que a comunidade LGBTQIA+ se conecte de forma segura e se expresse, integrando serviços de transmissão ao vivo com feeds personalizáveis, chamadas de vídeo e de voz, assim como acesso a serviços profissionais relacionados à saúde em mercados selecionados. O Blued, a plataforma central LGBTQIA+ líder mundial da BlueCity (NASDAQ: BLCT), está disponível em 13 idiomas e já conectou mais de 60 milhões de usuários registrados em cerca de 170 países. Atualmente, é a maior comunidade on-line LGBTQIA+ na China, Índia, Coreia do Sul, Tailândia e Vietnã e tem operações locais no Brasil, China, Índia, Japão, México, Filipinas, Coreia do Sul, Tailândia, EUA e Vietnã.

