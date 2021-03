Blues Wireless et Safecast présentent Airnote, le moniteur de qualité de l'air le plus facile à utiliser jamais construit

Safecast déploiera des appareils Airnote à Fukushima lors du 10e anniversaire de l'événement, diffusé en direct.

BOSTON et TOKYO, 10 mars 2021 /PRNewswire/ -- Safecast, un leader mondial dans le domaine des données environnementales ouvertes, et Blues Wireless, un des principaux développeurs de solutions cellulaires dans le cloud IdO, ont annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Airnote, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air d'une simplicité et d'une rentabilité sans précédent. En éliminant la complexité et les obstacles à l'utilisation, Airnote permet le déploiement en masse de capteurs de qualité de l'air 50 % moins cher que les autres produits sur le marché.

« Il y a dix ans, la crise à Fukushima a rassemblé de nombreuses personnes talentueuses du monde entier pour servir un objectif commun : permettre aux gens de comprendre les conditions qui ont un impact sur la sécurité de leur environnement », a déclaré Ray Ozzie, fondateur de Blues Wireless et bénévole chez Safecast. « L'organisation à but non lucratif Safecast, Blues Wireless, et finalement l'appareil Airnote sont nés de cette collaboration ».

Toutes les mesures de la qualité de l'air collectées par Airnote sont envoyées directement à la plate-forme Safecast et publiées dans le domaine public dans le cadre de leur ensemble de données environnementales mondiales.

Jusqu'à présent, le contrôle de la qualité de l'air et de l'eau, des radiations et d'autres aspects de l'environnement a impliqué des équipements coûteux, un travail minutieux sur site pour le placement des dispositifs et des difficultés pour établir une connectivité de réseau extérieur fiable. Airnote est un dispositif à énergie solaire entièrement intégré, sans réglage, qui se fixe facilement à l'extérieur de toute fenêtre ensoleillée. À intervalles réguliers, Airnote charge automatiquement des données sur la qualité de l'air en utilisant les réseaux cellulaires de plus de 130 pays, sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire ou de configurer le réseau. Airnote comprend un plan de données prépayé/préactivé qui fonctionnera pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Ces capacités sont rendues possibles grâce à Notecard Blues Wireless , une petite pompe à données que les fabricants intègrent dans leurs produits pour simplifier considérablement la tâche de transfert sécurisé des données vers et depuis le Cloud sur les réseaux cellulaires. Blues Wireless a commencé les premières expéditions de la Notecard en décembre dernier.

Airnote fournit des informations sur un écran. Sinon, les utilisateurs peuvent scanner son code QR et consulter des tableaux et des graphiques en ligne. L'appareil mesure la température, l'humidité, la pression atmosphérique et la densité des particules PM1, PM2,5 et PM10. Les données téléchargées par les appareils Airnote profitent à tout le monde. Il est tombé dans le domaine public à sa sortie. Grâce à notehub.io , le routeur de données en temps réel Blues Wireless, et aux bases de données et cartes de Safecast, les données sont disponibles dans le monde entier pour l'analyse, l'éducation, ou même l'utilisation commerciale. Bien que les données soient anonymes par défaut, les propriétaires d'appareils peuvent éventuellement réclamer des appareils et être crédités pour les téléchargements de données.

« Bien que Fukushima ait été une catastrophe sans équivoque, l'événement nous a donné l'occasion de mieux planifier l'avenir et la sécurité de notre environnement », a déclaré Pieter Franken, cofondateur et directeur de Safecast pour le Japon. « Les données mondiales que nous recevrons d'Airnote accéléreront le rythme des données ouvertes gérées par les citoyens, ce qui nous fera progresser vers un environnement international plus sain, tout en permettant des réactions plus rapides et plus efficaces aux crises à venir. »

Airnote peut être commandé sur shop.blues.io et sera présenté lors de la visite en direct de Safecast à Fukushima et dans les communautés environnantes le 13 mars 2021. La tournée rendra hommage au 10e anniversaire de l'accident de Fukushima et de la fondation de Safecast. Tout au long de l'événement, des bénévoles de Safecast, dont Ray Ozzie, parleront aux habitants et aux personnes impliquées dans l'accident, ainsi qu'aux partisans actuels des solutions de surveillance de l'environnement à l'échelle mondiale. Safecast installera des dizaines d'appareils Airnote.

L'événement d'une journée débutera le samedi 13 mars à 9 heures JST (vendredi 12 mars à 19 heures EST) et sera diffusé en direct sur YouTube. Les téléspectateurs auront la possibilité de poser des questions et de participer à l'événement. Pour participer, veuillez vous inscrire pour obtenir des places gratuites ou réserver des places supplémentaires à l'adresse https://safecast.org/safecast10/.

À propos de Blues Wireless

Fondé en 2019, Blues Wireless est le créateur de la Notecard, le moyen le plus rapide et le plus économique d'ajouter une connectivité sans fil à n'importe quel produit. Notecard est un système modulaire hautement sécurisé (SoM) avec une connectivité mondiale intégrée de 10 ans qui permet à tout développeur d'envoyer des données à partir de ressources distantes en utilisant JSON et deux lignes de code. Les données sont acheminées vers les applications sur le Cloud choisies par les clients, là encore en utilisant simplement JSON et REST. Les clients de Blues Wireless représentent des entreprises leaders et innovantes dans les domaines de l'agriculture, de l'automobile, de la construction, de la santé, du secteur industriel, de la fabrication, de la vente au détail, de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne du froid, du transport et de la logistique. Les cas d'utilisation vont du simple suivi et de la surveillance à distance à l'analyse de pointe et au contrôle à distance. Le siège de Blues Wireless est à Boston dans le Massachusetts. Veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] ou consultez le site blues.io pour plus d'informations.

À propos de Safecast

« Safecast a révolutionné la science citoyenne. » (Popular Mechanics, mars 2018). Safecast est une organisation internationale à but non lucratif et bénévole qui se consacre à la collecte de données environnementales ouvertes. Après le drame de Fukushima en 2011, il n'y avait pas d'informations ouvertes et fiables. Safecast a été créé en réponse à problème et a rapidement commencé à surveiller, collecter et partager les données sur les radiations environnementales. Se développant rapidement en termes de taille, de portée et d'étendue géographique, la mission de Safecast est de fournir aux gens du monde entier les outils dont ils ont besoin pour s'informer en recueillant et en partageant des données environnementales fiables de manière ouverte et participative. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site safecast.org, ou contacter [email protected].

