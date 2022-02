Blues Wireless étend sa gamme de produits de connectivité IoT Notecard pour couvrir les réseaux cellulaires et Wi-Fi et annonce un nouveau produit bêta

En tant qu'entreprise, Blues Wireless s'engage à accélérer le parcours IoT de ses clients en offrant une suite complète de produits de connectivité sans fil, du cellulaire au Wi-Fi, et au-delà. Ils ont ainsi intégré le « I » (Internet) dans « IoT ». Blues a lancé la gamme de produits Notecard en janvier 2021 comme solution IoT axée sur le cellulaire. Notecard est un système sur module (SoM) de 30 mm par 35 mm, une pompe à données de dispositif à cloud qui fournit la couche de communication entre les dispositifs périphériques et le cloud des clients sur le cellulaire ou le Wi-Fi mondial. La gamme de produits Notecard est conçue pour les charges de travail IoT où la faible consommation d'énergie est essentielle. Notecard consomme généralement 8 uA au repos et peut être configuré pour « réveiller » les parties clés de l'appareil en fonction des intervalles ou des mouvements de l'appareil afin de tirer le meilleur parti des conceptions à faible consommation d'énergie.

À une époque où les préoccupations en matière de sécurité sont de plus en plus importantes, Notecard intègre une technologie de chiffrement standard pour sécuriser les données au repos et en transit. Les certificats et les clés sont intégrés à Notecard au moment de la fabrication, ce qui permet d'économiser des efforts administratifs pendant les déploiements. Couplé avec le Notehub sans fil Blues, les concepteurs d'appareils peuvent recueillir et envoyer en toute sécurité les données des appareils vers le cloud de leur choix sans dépenser des cycles de conception sur la connectivité.

Notecard Wi-Fi complète la gamme Notecard pour les clients qui déploient principalement des dispositifs cellulaires et qui ont besoin d'une solution Wi-Fi pour une partie du déploiement en raison des conditions locales. Les clients peuvent passer de Notecard Cellular à Notecard Wi-Fi avec un minimum de modifications du matériel, du micrologiciel ou de l'API de Blues. Notecard Wi-Fi convient également aux clients qui prévoient de déployer une solution basée sur le cellulaire, mais qui préfèrent baser leur première validation de concept ou prototype avec la connectivité Wi-Fi comme une façon d'explorer les API de Blues Wireless et d'évaluer le produit.

Blues Wireless a également annoncé un programme bêta pour Sparrow, un nouveau produit conçu pour les déploiements où plusieurs appareils sont situés à proximité comme un immeuble de bureaux, une cour d'équipement ou un hôpital. Sparrow permet aux appareils de partager un branchement en activant un réseau LoRa pour que les appareils puissent communiquer. Cette liaison est fournie par un réseau cellulaire ou une carte Wi-Fi. Sparrow sera commercialisé et mis à la disposition du public plus tard en 2022. Blues Wireless accepte les inscriptions des personnes intéressées à participer au programme bêta.

La carte Wi-Fi est disponible à l'achat sur shop.blues.io en tant que dispositif autonome, ou en tant que partie d'un kit de développement compatible avec Raspberry Pi ou Feather pour l'accélération des prototypes.

À propos de Blues Wireless

Fondée en 2019, Blues Wireless crée un monde plus intelligent en offrant un chemin accéléré vers l'IoT. Notecard, leur produit phare, est un système hautement sécurisé sur un module (SoM) qui connecte de manière peu coûteuse et efficace n'importe quel appareil au cloud. Grâce à une connectivité mondiale intégrée de 10 ans, les développeurs peuvent s'affranchir de la complexité de la gestion des abonnements cellulaires par mois et par appareil. Les cas d'utilisation en entreprise vont du simple suivi et de la surveillance à distance à l'analyse de bord et au contrôle à distance. Le siège social de Blues Wireless se trouve à Boston, dans le Massachusetts. Contactez-nous à l'adresse [email protected] ou rendez-vous sur blues.io pour plus d'informations.

