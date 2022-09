Blues Wireless lance un programme de partenariat mondial pour accélérer la livraison de solutions IoT

Rejoignez l'un des programmes partenaires les plus robustes de l'IoT pour offrir des solutions IoT Edge-to-Cloud à 10x la vitesse et à 10x le coût.

BEVERLY, Massachusetts,, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Blues Wireless , la solution IoT edge-to-cloud qui façonne l'industrie, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de son programme de partenariat mondial. Grâce à ce programme, les organisations ont accès aux produits Blues Wireless à prix réduit, à l'expertise des développeurs et à des ressources de soutien pour offrir des solutions d'Internet des objets (IoT) à un coût et à un temps 10x inférieurs. Le programme permet aux intégrateurs de solutions et aux consultants en conception de produits de fournir rapidement et facilement des solutions IoT globales hautement évolutives.

« La plupart des projets IoT échouent en raison de la complexité, des coûts et du manque d'expertise. Avec l'infrastructure Blues edge-to-cloud, les développeurs utilisent une API très simple pour transférer les données des capteurs et des contrôleurs vers n'importe quelle application cloud. Nous offrons ces services au coût le plus bas de l'industrie avec un modèle d'affaires innovateur comprenant un service cellulaire mondial pendant 10 ans et une consommation de données payée selon la croissance », a déclaré Mobeen Khan , directeur de l'exploitation de Blues Wireless. « Nous invitons les entreprises d'intégration de solutions et les cabinets-conseils en conception de produits à se joindre à notre programme mondial de partenaires pour offrir des solutions IoT durables et évolutives. »

Les principaux avantages du programme de partenariat comprennent :

L'aide d'experts à chaque étape : Grâce à nos experts IoT internes, spécialisés dans tous les aspects de la livraison de solutions IoT, nous pouvons offrir à nos partenaires un accès aux leaders du secteur à chaque étape du développement et de la livraison.

Pulsar Labs, Inc. , une entreprise technologique offrant le développement clé en main de produits IoT et GNSS, a été parmi les premiers fournisseurs de solutions à s'associer à Blues Wireless.

« Blues Wireless a une offre technologique très attrayante pour nos clients IoT d'entreprise », a déclaré Dan Wang, propriétaire de Pulsar Labs Inc. « Leur produit Notecard est flexible et facile à intégrer, extrêmement faible en énergie et comprend des données cellulaires pendant 10 ans. En travaillant avec Blues Wireless, notre équipe a conçu et expédié de nombreux produits IoT qui n'étaient pas possibles auparavant, comme un tracker GPS avec 10 ans de vie de la batterie et un nœud IoT alimenté par l'IA avec caméra et capteurs. »

TheoremOne est un autre partenaire des solutions Blues. Ils sont dans le domaine de la livraison de l'IdO et des produits connectés depuis plus d'une décennie, et trouvent qu'ils peuvent accélérer la livraison du produit final grâce à la nature hautement spécialisée, mais collaborative du partenariat.

« Avec Blues, nous sommes en mesure de nous concentrer sur les données et la couche d'engagement d'une solution ; toute l'infrastructure requise pour obtenir des données d'un dispositif de bord distant à la couche d'application est traitée par Blues Notecard et Notehub », a déclaré Brady Brim-DeForest, PDG de TheoremOne. « Cela nous permet de livrer des solutions plus rapidement et à une échelle qui n'était pas possible auparavant. »

Blues Wireless a régulièrement gagné la traction des développeurs et du commerce depuis son lancement au début de 2021, avec une croissance de plus de 5 fois dans les déploiements de clients cette année. Beaucoup de ces clients ont besoin de soutien pour construire l'intégration des capteurs à la périphérie et intégrer les données dans leurs applications d'entreprise. Cela nécessite souvent des partenaires experts dans différents secteurs verticaux, comme les soins de santé et la fabrication, ou des experts dans des cas d'utilisation comme le suivi de la chaîne d'approvisionnement ou la surveillance de l'environnement pour les aider à se lancer commercialement. En impliquant un écosystème de partenaires expérimentés, Blues Wireless cherche à accélérer davantage l'élan du marché et à aider à réaliser la promesse de créer un monde connecté pour nos clients.

Pour en savoir plus et postuler au programme, veuillez visiter la page du Programme mondial des partenaires de Blues Wireless . Si vous serez au MWC Americas du 27 au 30 septembre à Las Vegas, envoyez un mail à [email protected] pour prendre rendez-vous avec les dirigeants de Blues pour discuter des possibilités du programme de partenariat.

À propos de Blues Wireless

Fondée en 2019, Blues Wireless crée un monde connecté en fournissant un chemin accéléré vers l'IoT. Notecard, leur produit phare, est un système hautement sécurisé sur un module (SoM) qui connecte de manière peu coûteuse et efficace n'importe quel appareil au cloud. Grâce à la connectivité mondiale intégrée et à la tarification basée sur la consommation, les développeurs peuvent s'affranchir de la complexité de la gestion des abonnements cellulaires par mois et par appareil. Les cas d'utilisation en entreprise vont du simple suivi et de la surveillance à distance à l'analyse de bord et au contrôle à distance. Le siège social de Blues se trouve à Boston, dans le Massachusetts. Contactez-nous à l'adresse [email protected] ou rendez-vous sur blues.io pour plus d'informations.

