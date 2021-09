Blues Wireless présente Swan, un compagnon de sa Notecard cellulaire, pour accélérer le développement de l'IoT

Basé sur le puissant microcontrôleur STM32L4R5 fonctionnant jusqu'à 120 Mhz, Swan permet aux développeurs d'accéder à 640 Ko de RAM, 2 Mo de mémoire flash et 55 ports d'E/S à usage général, dont 8 analogiques, 16 numériques, un SPI, un Quad SPI, deux I2C, 4 UART et un USB. La carte dispose de trois options d'alimentation indépendantes, USB, batterie ou alimentation en ligne, et fournit un régulateur de 2 Amp commutable par logiciel pour alimenter des capteurs externes. Lorsqu'elle fonctionne dans son mode de fonctionnement basse consommation, l'ensemble de la carte Swan ne consomme généralement qu'environ 8 uA tout en conservant toute sa mémoire, ce qui la rend tout à fait adaptée aux appareils alimentés par batterie. Swan prend en charge C/C++, Arduino et CircuitPython, et inclut un connecteur cortex Debug permettant l'utilisation d'environnements de développement avancés tels que Visual Studio Code, IAR et STM32CubeIDE.

Le Swan est disponible chez shop.blues.io dans le kit de démarrage Swan à une seule unité et l'édition Swan du kit de démarrage Notecard pour Feather. Lorsqu'il est associé à une Notecard et à un MOQ, Swan est disponible à moins de 20 $, livré dans des plateaux directement à votre fabricant sous contrat.

« Lors de la création de solutions de surveillance à distance basées sur Notecard, les clients nous ont demandé à plusieurs reprises des recommandations qui pourraient les aider à accélérer la création d'appareils hautement intelligents alimentés par batterie », a déclaré Ray Ozzie, fondateur et PDG de Blues Wireless. « Pour eux, il y a beaucoup d'obstacles. Notre mission principale est de les aider à réduire le temps entre le concept et le déploiement et le concept pour la valeur. Swan, comme avec Notecard, est une solution unique qui accélérera leur parcours et leur permettra d'être livrés et d'évoluer avec une sécurité, une qualité et une robustesse de niveau entreprise. »

Blues Wireless a annoncé la disponibilité générale de Swan le 29 septembre 2021, lors de la conférence Edge Impulse Imagine, devant un public mondial à la fois en personne et en assistant virtuellement.

Blues Wireless a lancé la Notecard à la fin de 2020.

Fondée en 2019, Blues Wireless est l'entreprise créatrice de Notecard, le moyen le plus rapide et le plus économique d'ajouter une connectivité sans fil à n'importe quel produit. Notecard est un système modulaire hautement sécurisé (SoM) avec une connectivité mondiale intégrée de 10 ans qui permet à tout développeur d'envoyer des données à partir de ressources distantes en utilisant JSON et seulement deux lignes de code. Les données sont acheminées vers les applications sur le cloud choisies par les clients, là encore en utilisant simplement JSON et REST. Les clients de Blues Wireless représentent des entreprises leaders et innovantes dans les domaines de l'agriculture, de l'automobile, de la construction, de la santé, de l'industrie, de la fabrication, de la vente au détail, de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne du froid, du transport et de la logistique. Les cas d'utilisation vont du simple suivi et de la surveillance à distance à l'analyse de pointe et au contrôle à distance. Le siège de Blues Wireless se situe à Boston dans le Massachusetts. Veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] ou consulter le site blues.io pour plus d'informations.

