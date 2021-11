Bluesail Medical stellt seine innovativen Produkte auf der MDEDICA 2021 in Düsseldorf vor

DÜSSELDORF, Deutschland, 15. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- Bluesail Medical Co., Ltd („Bluesail Medical"), ein führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik mit der kompletten Palette von niedrig-, mittel- und hochwertigen Verbrauchsmaterialien, hat am 15. November auf der MEDICA 2021 in Düsseldorf, einer weltweit führenden Medizinmesse in Deutschland, seine neue Serie innovativer Produkte vorgestellt.

Bluesail Medical präsentiert auf der medizinischen Fachmesse seine wichtigsten Produkte in den vier Bereichen Nitrilhandschuhe, kardiovaskuläre Produkte, intelligente elektrische Endostapler und Erste-Hilfe-Sets.

Als der größte Hersteller von medizinischen Handschuhen hat Bluesail Medical automatische Produktionslinien in unbemannten Fabriken in verschiedenen Städten Chinas eingerichtet. Bluesail Medical gab an, dass es in diesem Jahr etwa 52 Milliarden Paar medizinische Handschuhe produzieren wird, um die weltweite Nachfrage zu decken.

Laut Chinas Produktionsbericht über Schutzprodukte gegen COVID-19, der letztes Jahr veröffentlicht wurde, hat China von März bis Mai 2020 etwa 70,6 Milliarden Gesichtsmasken, 340 Millionen Schutzanzüge und 115 Millionen Schutzbrillen in 200 Länder und Regionen exportiert. Bluesail Medical hat als Pionier für medizinische Schutzprodukte natürlich eine sehr aktive Rolle bei der Unterstützung der Welt im Kampf gegen die Pandemie gespielt.

Bluesail Medical konzentriert sich seit Jahrzehnten auf die Medizinprodukteindustrie. Neben Handschuhen bringt das Unternehmen auch innovative kardiovaskuläre Produkte auf die Messe in Deutschland, darunter sein Kernprodukt BioFreedom™, ein Stent, der von vielen europäischen medizinischen Einrichtungen sehr empfohlen wird.

Das in China ansässige Unternehmen hat die Übernahme des Schweizer Unternehmens NVT AG im Jahr 2020 abgeschlossen und bringt damit die innovative Technologie für die Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) ein. Bluesail Medical hat seine Stents in über 90 Länder der Welt verkauft und bis heute bis zu 6 Millionen Implantationsverfahren unterstützt.

Auf der Website des Unternehmens positioniert sich Bluesail Medical als ein führender Hersteller von Medizinprodukten in China mit einer globalen Vision und der Herstellung innovativer Produkte, die über internationale Standards hinausgehen.

In den letzten Jahren hat Bluesail Medical stark in die Einrichtung von Forschungs- und Entwicklungszentren („F&E") auf der ganzen Welt und den Aufbau eines soliden F&E-Teams investiert. Es wurde ein globales 24-Stunden-F&E-System mit mehr als 1.000 F&E-Mitarbeitern in Übersee eingerichtet.

Da immer mehr chinesische Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit ins Ausland ausdehnen, werden chinesische Produkte in der Welt nicht mehr als „Made in China", sondern als „Created in China" bezeichnet. Bluesail Medical ist zweifellos bestrebt, ein unverwechselbares Unternehmen zu werden.

SOURCE Bluesail Medical Co., Ltd