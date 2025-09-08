BLUETTI dévoile Pioneer Na, RVSolar System et FridgePower à l'IFA 2025

BERLIN, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- BLUETTI, leader mondial du stockage d'énergie propre, a présenté trois innovations majeures à l'IFA 2025 : la Pioneer Na (Sodium), le RVSolar System et le FridgePower. La Pioneer Na et le RVSolar System ont déjà été récompensés par le prix IFA Tech for Good – Social Impact Award, saluant leur contribution à l'innovation et à la durabilité.

Pioneer Na : la première station électrique portable au sodium-ion

BLUETTI's New Product Launch Conference

La Pioneer Na inaugure l'ère du sodium-ion dans le stockage d'énergie portable. Conçue pour fonctionner même par températures extrêmes allant jusqu'à -25 °C, elle se recharge de 0 à 80 % en seulement 35 minutes grâce à sa double entrée CA + PV. Dotée d'une puissance de 1 500 W (2 250 W en mode Power Lifting) et d'une batterie de 900 Wh, entièrement exempte de cobalt et de lithium, elle marque une avancée majeure vers un stockage plus durable. Parfaite pour les régions froides et les expéditions polaires, la Pioneer Na sera disponible dans le monde entier dès le 15 octobre 2025.

RVSolar System : l'énergie hors réseau simplifiée

Le RVSolar System est la première solution tout-en-un de BLUETTI conçue pour les camping-cars, bateaux et cabanes. Basée sur un concentrateur 5-en-1 offrant un contrôle centralisé de l'énergie, elle s'installe facilement en 30 minutes, sans câblage complexe.

Compatible avec des batteries et panneaux solaires tiers via le protocole CAN, le système est flexible et évolutif. Avec une puissance de 6 000 W (5 kVA), capable d'alimenter 99 % des appareils, et une capacité extensible jusqu'à 122 kWh (soit une semaine d'autonomie), il combine quatre modes de charge, une recharge complète en 90 minutes et un temps de commutation inférieur à 20 ms pour une alimentation ininterrompue.

Certifié UL et RV-C, le RVSolar System sera lancé mondialement le 30 septembre 2025.

FridgePower : la sauvegarde intelligente, compacte et efficace

Avec seulement 75 mm d'épaisseur – à peine plus qu'un smartphone – le FridgePower s'intègre partout : à plat, à la verticale ou fixé au mur. Compatible avec Google Home et Amazon Alexa, il se contrôle aisément à la voix.

D'une capacité de 2 016 Wh et d'une puissance de 1 800 W, extensible à 8 064 Wh grâce à trois modules BlueCell 200, il peut alimenter un réfrigérateur, des appareils électroménagers ou du matériel hors réseau. Sa consommation propre est jusqu'à 87 % inférieure à celle des produits concurrents, garantissant une efficacité optimale. Grâce à sa gestion intelligente, il anticipe la demande, bascule sans coupure et envoie des alertes en temps réel. Le FridgePower sera disponible dans le monde entier à partir du 4 novembre 2025.

Retrouvez BLUETTI à l'IFA 2025

5–9 septembre – Stand H2.2-213, Messe Berlin

À propos de BLUETTI

Pionnier des technologies d'énergie propre, BLUETTI développe des solutions de stockage accessibles pour les foyers et les modes de vie nomades. Grâce à son initiative LAAF (Lighting An African Family), l'entreprise a déjà apporté l'électricité à plus de 60 000 personnes dans des communautés africaines hors réseau.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2766627/mmexport1757248404972.jpg