BLUETTI lance des offres passionnantes sur les centrales électriques pendant le Prime Day 2024

BERLIN, 2 juillet 2024 /PRNewswire/ -- BLUETTI, pionnier de la technologie en matière d'énergie propre, propose des offres intéressantes sur les centrales électriques portables et les générateurs solaires lors de l'événement Prime Day de cette année, qui se déroulera du 16 au 17 juillet. Grâce à des remises imbattables et des coupons généreux, BLUETTI permet aux clients de se préparer pour le camping d'été, les aventures en camping-car et plus encore avec une solution d'alimentation portable rentable et respectueuse de l'environnement.

Meilleures offres Prime Day sur les produits BLUETTI

BLUETTI AC200L : Idéale pour le caravaning et le camping, l'AC200L dispose d'une sortie CA de 2 400 W et d'une capacité de 2 048 Wh, extensible jusqu'à 8 192 Wh. Elle alimente les réfrigérateurs, les climatiseurs et presque tout ce qui se trouve à l'intérieur du camping-car. Elle prend en charge 6 méthodes de recharge, dont le générateur solaire de 1 200 W, et offre un contrôle intelligent via l'appli BLUETTI. Désormais disponible au prix de 1 449€ pendant le Prime day.

BLUETTI AC180 : Appréciée par les chauffeurs routiers, la BLUETTI AC180 est conçue pour la conduite sur de longues distances et la photographie en extérieur. Avec une puissance nominale de 1 800 W et une capacité de 1 152 Wh, elle assure le bon fonctionnement des appareils essentiels sur la route. Elle est également dotée d'une fonction de charge rapide qui permet de faire passer la batterie de 0 à 80 % en seulement 45 minutes, ce qui est parfait pour une recharge rapide pendant une pause-café. Pour seulement 749 € pendant le Prime day.

BLUETTI AC200Max : Une autre excellente solution énergétique pour les véhicules de loisirs est le modèle classique à succès de BLUETTI, l'AC200Max, qui fournit une puissance de 2 200 W et une capacité de 2 048 Wh, extensible jusqu'à 8 192 Wh. Disponible dès maintenant au prix de 1 249 € ) pendant le Prime day.

Surprises exclusives du Prime Day

Du 24 juin au 15 juillet, BLUETTI offre des bons spéciaux sur son site officiel. Les clients peuvent dépenser 20, 50, 70 ou 90 € pour recevoir un coupon d'une valeur de 150, 200, 250 ou 350 €, respectivement. Ces coupons sont applicables aux commandes uniques supérieures à 1 500 € et sont valables jusqu'au 31 juillet.

Ne manquez pas ces offres incroyables sur les générateurs de courant au cours du Prime Day 2024. Visitez le site officiel de BLUETTI pour obtenir les meilleures solutions d'alimentation portable et faire des économies substantielles.

À propos de BLUETTI

En tant que pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre, BLUETTIs'engage pour un avenir durable en fournissant des solutions de stockage d'énergie verte abordables pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Grâce à des initiatives telles que le programme LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI a permis à plus de 100 000 familles africaines de vivre de manière autonome dans des régions non raccordées au réseau électrique. Grâce à sa volonté d'innover et de répondre aux besoins de ses clients, BLUETTI s'est imposée comme un leader industriel de confiance dans plus de 100 pays à travers le monde.

