BLUETTI lance la nouvelle station d'alimentation portable AC50B juste à temps pour les vacances d'été en camping

BERLIN, 5 août 2024 /PRNewswire/ -- BLUETTI, un pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre, s'apprête à lancer le 6 août dans toute l'Europe le modèle AC50B, un générateur solaire de 700 W / 448 Wh. Ce générateur compact mais puissant permet à ses utilisateurs de rester alimentés en électricité et au frais pendant les vagues de chaleur estivales, en camping, en voyage, etc.

Pesant seulement 6,7 kg et doté d'une poignée intégrée, le modèle BLUETTI AC50B est une source d'alimentation incroyablement pratique pour les tentes de camping, les camping-cars, les chalets et autres situations de plein air.

Malgré sa taille compacte, le modèle AC50B est doté d'un onduleur robuste de 700 W qui peut atteindre 1 000 W en mode PowerLifting, ce qui est suffisant pour alimenter la plupart des appareils de camping tels que les réfrigérateurs, les cafetières, les lampes, les appareils photo, les ventilateurs et les appareils de ventilation en pression positive continue.

L'unité comprend une prise secteur, un port voiture, un port USB-A et deux ports Type-C (65 W), garantissant la compatibilité avec divers équipements.

La capacité de 448 Wh du AC50B permet d'alimenter les appareils essentiels tout au long du voyage en camping. Par exemple, il peut recharger un smartphone de 15 Wh plus de 14 fois, alimenter une lanterne de camping de 10 W pendant 17 heures ou faire fonctionner un mini-réfrigérateur de 100 W pendant 3,1 heures avec une seule charge.

En cas de besoin d'énergie supplémentaire, les utilisateurs peuvent ajouter des batteries d'extension BLUETTI B80 ou B80P pour charger le AC50B. Ces batteries supplémentaires ne se contentent pas d'étendre l'alimentation électrique, elles disposent également de leurs propres prises de courant continu et ports de charge pour une utilisation séparée. Cela offre encore plus de flexibilité et de commodité.

La recharge du AC50B est souple et rapide. Il peut accepter jusqu'à 200 W d'énergie solaire en fonctionnement pour assurer une alimentation électrique constante loin du réseau. Il peut être entièrement rechargé en 1,1 heure environ à partir d'une entrée de courant alternatif de 580 W. La recharge à partir d'un véhicule ou d'un générateur constitue également des options pour une recharge pratique.

Le modèle AC50B est conçu dans le style emblématique de BLUETTI avec un écran LCD intuitif qui affiche l'entrée, la sortie et le temps restant. Les utilisateurs peuvent facilement entrer dans cette unité plug-n-play et la contrôler à distance avec l'application dédiée BLUETTI. En outre, sa fonction UPS avec un temps de commutation de 0,02s fournit une alimentation ininterrompue en cas d'urgence ou de coupure de courant.

Le produit sera disponible à partir du 6 août sur le site officiel européen de BLUETTI et sur Amazon au tarif préférentiel de 329 euros. De plus, les clients peuvent bénéficier d'une réduction de 10€ sur l'ensemble AC50B+PV120 du 6 au 31 août avec le code AC50B10PR.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2472597/IMG_3453.jpg