BLUETTI présentera ses dernières stations d'énergie à l'IFA 2022

BERLIN, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- BLUETTI, un leader mondial de l'industrie du stockage d'énergie propre, présentera ses dernières stations d'énergie, notamment l'EP600---le produit de 2023, au salon IFA 2022 qui se tiendra à Berlin, en Allemagne, du 2 au 6 septembre 2022.

BLUETTI exploite ses compétences en R&D pour offrir une série de produits de stockage d'énergie avancés, comme les modèles AC200MAX, AC300+B300, EB70, EB55, AC50S, et des panneaux solaires. Les trois nouveautés suivantes soulignent notamment l'innovation révolutionnaire de BLUETTI en matière de solutions d'énergie solaire.

AC500+B300S

Ce modèle est 100 % modulaire. Sa capacité peut atteindre 18 432 Wh en se connectant à 6 batteries d'extension. Il peut délivrer une sortie de 5 000 W en onde sinusoïdale pure et sera commercialisé sur le marché européen le 1er septembre. Les participants sont invités à venir tester la puissance de l'appareil.

EB3A

Cette station d'énergie compacte est légère (10,14 livres/4,5 kg) et d'une grande capacité (268 Wh). Elle est dotée d'une fonction de charge rapide de 330 W qui permet une charge de 80 % en 40 minutes. De plus, elle dispose de 9 ports pour satisfaire tous vos besoins essentiels lors de pique-niques ou de courts voyages.

EP600

BLUETTI présentera également sa toute dernière station d'énergie dotée d'une technologie révolutionnaire, l'EP600, qui peut faire fonctionner facilement la plupart des appareils ménagers et devrait être commercialisée en 2023. Cette station marquera une étape importante pour l'industrie.

Passez nous voir et découvrez d'autres solutions de stockage d'énergie !

Date : Du 2 au 6 septembre 2022

Heure : 10 h à 18 h CEST

Lieu : Hall 3.2, Stand 211, Messe Berlin, Berlin, Allemagne

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie, BLUETTI s'est efforcé de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous et pour le monde entier. BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.eu/ .

