BLUETTI startet sein Programm Solar+ in Deutschland und bietet bis zu 400.000 Euro in Form von Bargeldzuschüssen für die Versorgung von Haus und Auto mit Solarstrom

BERLIN, 22. April 2024 /PRNewswire/ -- BLUETTI, ein Pionier im Bereich der Speicherlösungen für erneuerbare Energien, führt in Deutschland das Programm Solar + ein. Dabei handelt es sich um eine anreizbasierte Initiative für Haushalte, Solaranlagen mit Batteriespeichern und EV-Ladestationen zu installieren. Ziel ist es, ein nachhaltiges Leben zugänglicher und erschwinglicher zu machen sowie Energiekosten und die Umweltbelastung zu senken.

Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Größe der Solaranlage und der installierten Batteriekapazität. Kunden können den Zuschuss direkt nach der Bestellung erhalten und zusätzlich zur KfW-Förderung 442 weitere Einsparungen genießen. Um eine gerechte Verteilung sicherzustellen, ist das Programm zunächst auf 100 Plätze begrenzt, für die man sich ab sofort bis zum 30. Juni bewerben kann.

„Wir freuen uns, Solar+ in Deutschland einzuführen und Hausbesitzern die Möglichkeit zu geben, ihre Häuser und Fahrzeuge mit Solarenergie zu versorgen. Das ist gut für ihr Portemonnaie und den Planeten", so BLUETTI-Sprecher William Liu. „Und mit großzügigen Subventionen und einer reibungslosen Installation machen wir nachhaltige Energielösungen für alle zugänglich."

Das Programm Solar+ von BLUETTI bietet eine optimierte Lösung für die Energiespeicherung zu Hause, die Ausrüstung, Design, Anwendung, Installation und Finanzplanung umfasst – alles effizient, kostengünstig und unkompliziert. Die Kunden erhalten ein umfassendes Stromversorgungssystem für ihr Zuhause, zentral von einer einzigen Marke.

Das Stromversorgungssystem umfasst Solarmodule auf dem Dach sowie skalierbare Energiespeicher und Ladestationen für Elektrofahrzeuge und bietet den Nutzern einen einfachen Lösungsweg zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung ihrer eigenen Solarenergie. Hauseigentümer können ihre Energiespeicherkapazität von 4,9 kWh bis 39,6 kWh individuell anpassen und so überschüssige Solarenergie für das kostengünstige Aufladen von Elektrofahrzeugen oder nächtliche Verbrauchsspitzen speichern. Die EV-Ladestationen sind mit 95 % aller EV-Modelle, einschließlich Tesla, kompatibel.

„Unsere Stromerzeugungsanlagen verfügen über alle erforderlichen Zertifizierungen wie CE und ICE. Wir arbeiten mit über 300 Installationsbetrieben in ganz Deutschland zusammen, um einen schnellen und zuverlässigen Service sicherzustellen. Die Nutzer müssen uns lediglich ihre Anforderungen und Wünsche mitteilen, den Rest erledigen wir. Solarenergie zu nutzen war noch nie so einfach wie heute", fügt William hinzu.

Über BLUETTI

BLUETTI engagiert sich für eine nachhaltige Zukunft und bietet bezahlbare grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich. Durch Initiativen wie das LAAF-Programm (Lighting An African Family) hat BLUETTI über 100.000 afrikanische Familien in netzfernen Regionen unterstützt. Mit seinem Engagement für Innovation und dem Eingehen auf Kundenbedürfnisse hat sich BLUETTI in mehr als 100 Ländern weltweit als vertrauenswürdiger Branchenführer etabliert.

https://de.bluettipower.eu/pages/solar-plus

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2388124/Bluetti_EP600.jpg