BlueVoyant e excelia assinam aliança para oferecer serviços de cibersegurança integral

MADRID, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A BlueVoyant, uma empresa de ciberdefesa líder do sector que reúne a segurança interna e a segurança externa, anuncia a sua aliança com a excelia, uma empresa global de consultoria, tecnologia e serviços profissionais com grande presença e posicionamento no mercado espanhol e latino-americano.

Esta pareceria alia os mais de 20 anos de experiência da excelia em Consultoria de Negócios e Tecnologia, bem como a sua grande chegada ao mercado da Europa, América Latina e Estados Unidos, aos serviços da BlueVoyant, que ajudam a garantir a proteção da cibersegurança ponto a ponto com vista a proteger as organizações, os seus clientes e respetivos ecossistemas de terceiros contra o ransomware e outras ameaças cibernéticas cada vez mais agressivas.

Juntos, a excelia e a BlueVoyant têm como objetivo contribuir para a proteção de todos os seus clientes, com enfoque na segurança em profundidade das infraestruturas, aplicações e dados, tendo em conta os fatores de negócio, as dependências críticas e os requisitos de cumprimento.

Ao longo da sua história, a excelia especializou-se na prestação de serviços de Business Applications (ERP, CRM, automatização de processos, Digital Workplace, etc.), de Data Analytics, de Desenvolvimento de Software e de Consultoria Estratégica (PMO, Reengenharia de Processos, Marketing Digital, etc.), entre outros, para prestar serviço aos seus mais de 500 clientes existentes a nível global.

A BlueVoyant oferece serviços e plataformas de ciberdefesa, especificamente criados para a defesa contra ameaças, mediante o recurso a conjuntos de dados massivos em tempo real aliados a tecnologias e análises líderes do sector. A empresa também se especializa em cibersegurança de terceiros, detetando e mitigando os riscos nos ecossistemas de fornecedores e parceiros aos quais estão ligadas as redes dos clientes.

"Esta aliança confere à BlueVoyant a oportunidade de ampliar a sua presença, permitindo-nos ajudar rapidamente mais empresas a enfrentar os seus desafios de segurança, desde a deteção e resposta gerida, à gestão dos riscos cibernéticos de terceiros, à proteção contra riscos digitais, aos serviços de segurança da Microsoft e aos serviços profissionais de especialistas", afirmou György Róbert Rácz, Presidente da BlueVoyant Europa.

As capacidades da BlueVoyant serão disponibilizadas no âmbito do portfólio de cibersegurança da excelia, o que permitirá às empresas obter uma maior visibilidade dos riscos de segurança. Através desta relação de colaboração, os clientes também terão acesso à equipa de elite de especialistas da BlueVoyant, com anos de experiência em alguns dos ambientes de defesa cibernética mais avançados a nível mundial, incluindo empresas públicas e empresas de missão crítica.

"A aliança com a BlueVoyant permite-nos oferecer aos nossos clientes os serviços de TI ponto a ponto que os clientes exigem de nós", afirmou Raúl Candela, Managing Director of Business & Technology Consulting na excelia. "Podemos dizer que somos capazes de proporcionar uma abordagem holística, aproveitando as sinergias e o know-how que as nossas equipas ganharam com os nossos clientes após anos de relacionamento. Desta forma, podemos ajudá-los no desenvolvimento e gestão das suas infraestruturas e aplicações de negócio, no desenvolvimento de software à medida, na gestão e exploração das suas informações e, agora, com esta aliança, também na proteção dos seus ecossistemas tecnológicos".

Acerca da BlueVoyant

A BlueVoyant reúne as capacidades de ciberdefesa internas e externas numa plataforma nativa na nuvem baseada em resultados denominada BlueVoyant Elements. A Elements supervisiona continuamente a rede, os pontos finais, a superfície de ataque e a cadeia de fornecimento, bem como a Open, Deep e Dark Web, à procura de vulnerabilidades, riscos e ameaças, e toma medidas para proteger o seu negócio, aproveitando tanto a automatização baseada na aprendizagem automática como a experiência humana. Os elementos podem ser implementados como soluções independentes ou juntas como uma plataforma de ciberdefesa de espectro completo. O enfoque da BlueVoyant na ciberdefesa gira em torno de três pilares chave – tecnologia, telemetria e talento – que proporcionam capacidades de ciberdefesa sólidas a mais de 700 clientes em todo o mundo.

Acerca da excelia

Empresa global de consultoria, tecnologia e serviços profissionais que ajuda os clientes na tomada de decisões de forma proativa, com a inovação, criatividade e experiência necessárias. Tem mais de 20 anos de história, com uma presença consolidada em nove países e operações em mais de 50. Além disso, as suas equipas oferecem assessoria especializada e rigorosa, prestando serviços de Consultoria, Tecnologia e Outsourcing.

