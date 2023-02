Bluware e Shell chegam a um acordo empresarial para implementação global da tecnologia Bluware.

HOUSTON, 7 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Bluware Corp, a plataforma de inovação digital que permite que o setor de petróleo e gás agilize as iniciativas de transformação digital com o uso de aprendizagem profunda, tem o prazer de anunciar a implementação na empresa da tecnologia Bluware, incluindo VDS™, FAST™, ScaleOut™ e a tecnologia de aprendizagem profunda Pickasso™, uma versão personalizada da Bluware InteractivAI™, para melhorar ainda mais a qualidade e a velocidade dos fluxos de trabalho de interpretação sísmica da Shell em todo o mundo.

As equipes de exploração da Shell implementaram a tecnologia Bluware pela primeira vez em 2019 para auxiliar na identificação de todos os tipos de características geológicas para agilizar os fluxos de trabalho de interpretação sísmica e melhorar os resultados. A Shell agora está expandindo o uso da tecnologia Bluware para várias divisões, incluindo sua divisão de Solução de Energia Emergente, como captura e armazenamento de carbono.

A Bluware colaborou com as equipes de exploração da Shell para desenvolver a ferramenta Pickasso, mantendo o foco nas metas de transformação digital da empresa para agilizar os fluxos de trabalho de interpretação da subsuperfície, que pode ser aplicada à exploração tradicional de petróleo e gás e à expansão da energia verde. A ferramenta de aprendizagem profunda interativa Pickasso é diferente de outras ferramentas de aprendizado de máquina de dados sísmicos porque aprende em tempo real conforme os usuários fornecem feedback e sugere uma interpretação de dados não vistos para fornecer informações mais precisas e abrangentes da subsuperfície.

"Um dos nossos objetivos de transformação digital na Shell é agilizar e automatizar algumas das tarefas de interpretação mais comuns. A tecnologia da Bluware nos ajuda a fazer isso. Isso é fundamental para permitir que nossos intérpretes façam o trabalho deles com muito mais eficiência", disse Tim Roden, gerente geral da Geophysics West da Shell.

"Um acordo empresarial é uma prova do nosso relacionamento e parceria de longa data com a Shell, e ajudará a otimizar os fluxos de trabalho atuais da empresa e os alinhar com a transição para a energia verde", disse Dan Piette, CEO da Bluware.

A Bluware permite que empresas de petróleo e gás resolvam os objetivos mais desafiadores dos sistemas petrolíferos. As empresas de exploração e produção usam a Bluware para atingir fluxos de trabalho anteriormente impensáveis com o uso de computação em nuvem e aprendizagem profunda para aplicações e fluxos de trabalho de dados da subsuperfície. Para mais informações, acesse www.bluware.com.

