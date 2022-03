BMC Anuncia Parceria Estratégica com Google Cloud

A solução da BMC Helix já é líder de mercado em confiabilidade, escalabilidade, flexibilidade e na geração de valor empresarial aos seus usuários. Agora, o foco da Google Cloud em suporte para clientes corporativos globais com análises de dados e um centro de atendimento baseado em IA em conjunto com a arquitetura aberta e baseado em micro serviços da plataforma BMC Helix, oferece um universo ainda maior de empresas as tecnologias inovadoras que precisam para garantir seu sucesso num mercado em constante evolução.

"Qualquer companhia pode rapidamente implementar e ampliar suas capacidades de automação empresarial em um ambiente seguro e confiável com a presença da plataforma da BMC na Google Cloud", disse Janet Kennedy, VP, América do Norte da Google Cloud. "É uma grande satisfação apoiar o crescimento da BMC na nuvem e atuar em conjunto para ajudar empresas com a tarefa de modernizar e automatizar seus sistemas e serviços mais críticos através da infraestrutura da nuvem, IA, ML e análises de dados".

O anúncio de hoje representa uma expansão da parceria entre a BMC e a Google Cloud. Hoje, a plataforma BMC Helix oferece clientes uma variedade de integrações com tecnologias da Google Cloud, entre os quais:

Google Translate para agentes virtuais, chatbots

Google Analytics para medir experiências com serviços

BMC Helix Discovery usando Google Identity-Aware Proxy (IAP) para mapeamento profundo, seguro e dinâmico de ambientes Google Cloud

"Nossos clientes têm várias opções disponíveis", disse Margaret Lee, vice-presidente sênior e gerente geral de Gestão de Serviços Digitais e Operações da BMC. "A parceria com um provedor de nuvem de primeiro escalão e alto valor como a Google Cloud deve fomentar a nossa estratégia multi nuvem e de oferecer nossos clientes acesso às melhores soluções da indústria para gestão de serviços e operações corporativos em qualquer lugar e a qualquer momento. Continuaremos oferecendo as opções que os nossos clientes precisam hoje e no futuro através de nossa abordagem inédita, soluções inovadoras e relacionamentos estratégicos".

Como parte dessa colaboração inicial, a solução BMC Helix ITSM estará disponível nos EUA através da Google Cloud no início do verão de 2022.

Recursos Adicionais

Trabalha com mais inteligência e produtividade com a plataforma BMC Helix

Descubra o que você precisa para ser uma Companhia Digital Autônoma

Sobre a BMC

A BMC trabalha com 86% do Forbes Global 50 e clientes e parceiros do mundo inteiro para criar seus futuros. Com a nossa tradição de inovação, as principais soluções do setor para automação, operações e serviços, em conjunto com a nossa flexibilidade inédita, ajudamos organizações a liberar tempo e espaço para se tornarem Empresas Digitais Autônomas que conquistam as oportunidades que aparecem no futuro.

BMC, o logo da BMC e outros nomes de produtos da BMC são a propriedade exclusiva da BMC Software, Inc. ou suas afiliadas e são ou podem ser registrados com o Departamento de Patentes e Marcas dos Estados Unidos e em outros países.

©Copyright 2022 BMC Software, Inc.

BMC—Run and Reinvent

www.bmc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1763545/BMC_Software__Houston.jpg

FONTE BMC Software

SOURCE BMC Software