BMG et SESAC Digital Licensing élargissent leur partenariat à l'Asie du Sud-Est et à l'Australie / la Nouvelle-Zélande

Alexander Wolf, président de la SESAC sur le plan international et de The Harry Fox Agency, le souligne: «Nous sommes heureux d'effectuer ces prochaines étapes avec BMG puisque nous poursuivons notre croissance à la fois en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Non seulement BMG bénéficie d'une plus grande efficacité à l'intérieur de ces régions, mais elle peut également offrir à ses clients une répartition plus rapide des recettes grâce à Mint, et donc une valeur ajoutée.»

Mint Digital Services (Mint) est la joint-venture entre la société américaine de gestion des droits musicaux SESAC et la société suisse de gestion des droits d'auteur SUISA. Mint gère des contrats de licence pour services en ligne en s'appuyant sur une base de données comprenant environ 20 millions d'œuvres musicales documentées.

Ben Katovsky, COO de BMG, ajoute: «SESAC et Mint sont les partenaires idéaux pour l'octroi numérique de licences et la gestion des recettes de droits d'auteur. Leur service se basant sur des processus simples et efficaces offre un avantage majeur à nos clients de l'édition.»

Comptent parmi les auteur-e-s dont les œuvres sont désormais représentées par Mint Ringo Starr, Bruno Mars, Bebe Rexha, Mick Jagger et Keith Richards, Camille Purcell, Yusuf / Cat Stevens, Jess Glynne, George Ezra, Aphex Twin, Bring Me The Horizon, Lenny Kravitz, Gossip et The National.

Outre le répertoire anglo-américian de BMG, le contrat australien englobe également des gloires locales et des clients de l'édition de BMG au succès international tels que Crowded House, Wolfmother, Alison Wonderland, JET, Peking Duk, What So Not, Ladyhawke, Cut Copy, Tyron Hapi (co-auteur et producteur d'Astronaut In The Ocean, de Masked Wolf) et de nombreux autres artistes récompensés par plusieurs disques de platine du catalogue de la région à la croissance la plus rapide.

A propos de SESAC Digital Licensing

SESAC Digital Licensing est une filiale de SESAC Holding. Elle octroie sur différents territoires des licences de droits de reproduction d'éditeurs et de The Harry Fox Agency ainsi que les droits d'exécution, y compris ceux de SESAC Performing Rights, pour leur utilisation en ligne en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique centrale et latine.

A propos de Mint Digital Services

Mint Digital Services est la joint-venture entre l'unique organisation des droits musicaux états-unienne (MRO), SESAC, et la société de gestion suisse SUISA. Mint est l'un des gestionnaires de licence leaders pour l'utilisation de compositions musicales dans les services en ligne pour le compte de maisons d'édition, de sociétés de gestion (CMO) ou d'unités de gestion indépendantes (IME).

A propos de BMG

BMG, fondée à Berlin en 2008, est à la fois la quatrième entreprise de musique au monde, le premier nouvel acteur mondial de la musique de l'ère du streaming, un label et un éditeur de musique.

D'après Fast Company, BMG est l'une des «entreprises les plus innovantes au monde». Ses valeurs fondamentales que sont l'équité, la transparence et le service lui procurent un avantage concurrentiel décisif. Avec 20 filiales sur 12 marchés musicaux principaux, BMG représente plus de trois millions de titres et d'enregistrements parmi lesquels des artistes, des auteur-e-s et des catalogues de musique parmi les plus renommés et les plus célèbres. BMG commercialise à l'international les droits éditoriaux et de label, habituellement distincts, en les combinant grâce à une plateforme technologique et de services intégrée ultramoderne. Les autres prestations offertes comprennent la musique libre de droits, les films, les livres, le management d'artistes, les goodies, les droits voisins et le direct. BMG est une division du groupe médiatique international Bertelsmann, auquel appartiennent également le groupe audiovisuel RTL Group, le groupe éditorial Penguin Random House, la maison d'édition de magazines Gruner + Jahr, le prestataire Arvato, le Bertelsmann Printing Group, le Bertelsmann Education Group et le réseau international de fonds Bertelsmann Investments. BMG s'est donné pour mission d'être le meilleur partenaire possible de ses client-e-s pour la gestion et la commercialisation de leurs droits musicaux, de leur assurer des recettes maximales et d'offrir une véritable valeur ajoutée à leur carrière. www.bmg.com

