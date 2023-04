BMO Anuncia Nombramiento Ejecutivo

TORONTO y CHICAGO, 20 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- BMO anunció hoy el nombramiento de Darrel Hackett como presidente del Grupo Financiero de BMO en los Estados Unidos, presidente de BMO Harris Bank N.A. y presidente de BMO holding empresarial, y la Corporación Financiera de BMO. El Sr. Hackett reportará al presidente Darryl White, se integrará al Comité Ejecutivo del banco y presidirá el Comité Gerencial de los Estados Unidos. Su nombramiento entra en vigor el 1 de junio de 2023.



Darrel Hackett David Casper

Habiéndose integrado al equipo de BMO en 2004, y desempeñado varios roles de liderazgo en BMO y en la comunidad, Mr. Hackett ha servido a los clientes de BMO como líder del grupo de la Banca Comercial en los Estados Unidos, como director del equipo bancario de Canales Integrados de América del Norte y, más recientemente, como presidente de gestión de patrimonio de BMO en los Estados Unidos, dirigiendo un equipo de profesionales de gestión de patrimonio en todo el país.

"Como nuestro presidente en los Estados Unidos, la dedicada trayectoria de Darrel al éxito de nuestros clientes, su extenso liderazgo comunitario y compromiso de avanzar en la eliminación de las barreras de la inclusión, serán claves para el continuo éxito de BMO U.S.", dijo Darryl White, director ejecutivo de Grupo Financiero BMO. "Darrel, es un líder de gran nivel de desempeño, motivado y enfocado en el cliente, y estoy contento de trabajar con él en este nuevo rol, a medida que el Equipo de BMO continúa abriendo nuevos caminos en el mercado estadounidense".

El nombramiento del Sr. Hackett tiene lugar luego de que se anunciara el retiro de Dave Casper, presidente del Grupo Financiero de BMO en los Estados Unidos. Casper se integró a BMO cuando se realizó la adquisición de Harris Bank en 1984, asumiendo la dirección de la banca comercial de BMO en los Estados Unidos desde 2010, la banca comercial de BMO en América del Norte desde 2015, y luego desempeñándose como presidente de la institución bancaria desde 2018.

"El liderazgo de Dave ha sido fundamental para el crecimiento de BMO, especialmente en los Estados Unidos. Hemos trabajado para respaldar el creciente deseo de nuestros clientes de prosperar y sustentar una economía próspera en las comunidades en las que servimos", agregó el Sr. White. "El compromiso de Dave con la ciudad donde se halla la sede central de BMO en los Estados Unidos, la ciudad de Chicago es legendario. Con el liderazgo de Dave, de la banca comercial de BMO, el banco ha progresado hasta convertirse en una de las 5 principales instituciones comerciales crediticias en América del Norte, y Dave desempeñó un papel clave en nuestra reciente adquisición de Bank of the West".

Luego de que el Sr. Casper se jubilara, la Junta Directiva de BFC ha designado al Sr. Casper para que se desempeñe como Presidente de la Junta Directiva. En el verano de 2023, el Sr. Casper sucederá a John Rau, quien se ha desempeñado con distinción como presidente de la junta directiva desde 2017 y como miembro desde 2008.



"Estamos agradecidos por la extraordinaria orientación y liderazgo que John ha brindado a lo largo de su destacada participación en la junta. Él es una parte importante del sólido modelo de gobierno de nuestro banco en Estados Unidos y espero que Dave comparta su experiencia de muchos años como presidente", dijo el Sr. White.



"Es un honor servir como miembro y presidente de la Junta Directiva de BFC", dijo John Rau, Presidente de la Junta Directiva de BFC. "La oportunidad de trabajar junto a profesionales tan dedicados de la junta directiva y la gerencia es un verdadero privilegio. El conjunto de capacidades y el liderazgo de Dave serán perfectos para desempeñarse como presidente", concluyó el Sr. Rau.

Más información biográfica sobre el Sr. Hackett está disponible aquí Darrel Hackett .

Acerca de BMO Financial Group

BMO es el octavo banco más grande en Ámerica del Norte por sus activos de un total de $ 1,15 trillones reportados el 31 de enero de 2023. Por más de 200 años BMO ha venido sirviendo a clientes. BMO es una institución que cuenta con un equipo de empleados de gran diversidad y compromiso que provee una amplia gama de productos y servicios bancarios a nivel personal y comercial, gestión de patrimonio, mercados globales y servicios de inversión a 12 millones de clientes en Canadá y Estados Unidos y globalmente en otros mercados. Impulsado por un solo propósito de Desarrollar Audazmente lo Bueno en los negocios y la vida, BMO está comprometido a generar un cambio positivo en el mundo, avanzando hacia una economía próspera, un futuro sostenible y una sociedad más inclusiva.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2059576/BMO_Financial_Group_BMO_Announces_Executive_Appointment.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2059577/BMO_Financial_Group_BMO_Announces_Executive_Appointment.jpg

