BMO Cultiva el Bienestar con el Apoyo de Proyectos de Plantación de Árboles en Comunidades de Bajos Recursos en California

Donación de $225,000 a One Tree Planted para ayudar en proyectos de plantación urbana

Los voluntarios de BMO y los socios de One Tree Planted organizarán dos eventos de plantación de árboles, uno en el Condado de Los Ángeles y otro en San Francisco .

SAN FRANCISCO, 26 de abril, 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Continuando con su compromiso por un futuro sostenible, BMO entrega una donación de $225,000 a One Tree Planted, impulsando el progreso del proyecto de plantación urbana, para que los árboles crezcan y desarrollen un denso follaje que brinde sombra y protección en comunidades de bajos recursos en California. Asegurar la plantación de árboles contribuye a fomentar la equidad y abordar disparidades en estas comunidades, incluyendo la exposición al calor y la calidad del aire. El apoyo de BMO permite que los silvicultores mejoren la planificación de la vegetación y la administración de recursos, lo que ayuda a aliviar la intensidad del calor y a mejorar la calidad del aire.





"BMO se enorgullece de participar en la recuperación de espacios verdes y mejorar la salud de la comunidad a través de la plantación de árboles. Este compromiso ayudará a brindar una mejor calidad de vida en las comunidades a las que servimos", dijo Kimberley Goode, directora de comunicaciones e impacto social de BMO. "Esto concuerda con nuestro propósito de Desarrollar Audazmente el Potencial que existe en los negocios y en la vida, la asociación de BMO con One Tree Planted refuerza nuestro compromiso de impulsar el progreso por un futuro sostenible".

One Tree Planted es una organización nacional enfocada en la reforestación global para crear hábitats para la biodiversidad y generar un impacto social positivo en todo el mundo. Sus proyectos de plantación urbana producen beneficios ecológicos que incluyen la rehabilitación del hábitat, el control de la erosión, la reducción de la contaminación del aire y la captura del dióxido de carbono. La plantación de árboles también ayuda en la conservación del agua de lluvia, mejora la salud del suelo al reducir la erosión causada por la corriente de aguas pluviales y mejora la salud de la comunidad al proporcionar sombra en los barrios que fueron ignorados durante la última plantación de árboles.

Junto con la donación, los empleados de BMO y los socios de One Tree Planted servirán de voluntarios, en dos eventos de plantación que están organizando, uno en Inglewood en el Condado de Los Ángeles el 27 de abril y el otro en San Francisco el 29 de julio.

Proyecto Inglewood:

Juntamente con la Ciudad de Inglewood, la donación de BMO expandirá una iniciativa en curso para plantar 700 árboles nuevos en toda la comunidad, que incluye 100 árboles en las calles y 600 árboles frutales residenciales. Unas 3,000 personas en 5 barrios disfrutarán de los beneficios de los árboles plantados.

Proyecto San Francisco:

Como patrocinador principal del proyecto del Área de la Bahía de San Francisco, la donación de BMO ayudará a One Tree Planted a plantar árboles frutales y comunitarios en todo el barrio de Little Hollywood. Enfocándose en reemplazar árboles muertos con nuevos, se plantarán 330 árboles en 2023, y otros 170 árboles planeados para 2024. Casi 30,000 personas en 13 barrios de escasos recursos se beneficiarán con el proyecto.

A principios de este año, BMO apoyó el proyecto de reforestación de One Tree Planted al plantar 9400 árboles, plantando un árbol para cada empleado de Bank of the West que se unió a BMO el 1 de febrero. Además, del 7 de febrero al 31 de marzo, BMO donó $1 por cada transacción digital que los usuarios del banco realizaron por BMO Digital Banking.

Este anuncio se realiza luego del tercer programa anual Trees from Trades de BMO del 19 de abril, que permitió obtener 125,000 nuevos árboles, totalizando 375,000 en un período de 3 años, cantidad que puede llenar el estadio BMO más de 271 veces.

Acerca de BMO Financial Group

BMO es el octavo banco más grande en Ámerica del Norte por sus activos de un total de $1,15 trillones reportados el 31 de enero de 2023. Por más de 200 años BMO ha venido sirviendo a clientes. BMO es una institución que cuenta con un equipo de empleados de gran diversidad y compromiso que provee una amplia gama de productos y servicios bancarios a nivel personal y comercial, gestión de patrimonio, mercados globales y servicios de inversión a 12 millones de clientes en Canadá y Estados Unidos y globalmente en otros mercados. Impulsado por un solo propósito de Desarrollar Audazmente lo Bueno en los negocios y la vida, BMO está comprometido a generar un cambio positivo en el mundo, avanzando hacia una economía próspera, un futuro sostenible y una sociedad más inclusiva.





FUENTE BMO US - Community Initiatives

