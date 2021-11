BMO finaliza la venta de los negocios EMEA Asset Management

TORONTO, 8 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- BMO Financial Group (TSX: BMO) (NYSE: BMO) anunció hoy la finalización de la venta de entidades anunciada anteriormente y que representa los negocios EMEA Asset Management para Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP).

Esta transacción es compatible con los objetivos de BMO destinados a optimizar de forma eficaz y centrarse en el capital y las inversiones en áreas en las que cuenta con una posición de mercado ventajosa, incluyendo sus negocios North American Wealth Management.

Acerca de BMO Financial Group

Al servicio de clientes durante 200 años y siguiendo sumando, BMO es un proveedor de servicios financieros altamente diversificado - se trata del octavo banco más grande, por activos, en Norteamérica. Con activos totales por valor de 971.000 millones de dólares al 31 de julio de 2021, y un equipo de empleados diversos y altamente comprometidos, BMO ofrece una amplia gama de productos y servicios de banca personal y comercial, gestión patrimonial y banca de inversión a más de 12 millones de clientes y lleva a cabo negocios por medio de tres grupos operativos: Banca Personal y Comercial, BMO Wealth Management y BMO Capital Markets.

Para consultas de medios: Jeff Roman, Toronto, [email protected] (416) 867-3996; para consultas de inversores: Christine Viau, Toronto, [email protected] (416) 867-6956

SOURCE BMO Financial Group - Strategy