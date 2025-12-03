BMO Real Financial Progress Index: Latinos replantean sus tradiciones y planes de viaje navideños debido al aumento de costos

El latino promedio en EE. UU. calcula que las fiestas le costarán casi US$2,700.

Muchos están cancelando viajes debido al aumento de costos: cerca del 20 % de los Latinos en EE. UU. ha decidido reducir a cero el gasto en viajes esta temporada.

CHICAGO, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Según nuevos datos del BMO Real Financial Progress Index, los latinos en Estados Unidos gastarán en promedio casi US$650 más en estas fiestas que en 2024. En promedio, esperan gastar cerca de US$2,700, lo que supone un aumento del 30 % con respecto al año pasado, a pesar de que muchas afirman haber recortado gastos en algunas áreas clave, como viajes, decoración y fiestas en casa, debido a la preocupación por el aumento del costo de vida.

"Las celebraciones familiares son el centro de las tradiciones navideñas latinas, pero el aumento de costos está obligando a muchas personas a replantear sus planes", dijo Lizzy Díaz-Ortiz, vicepresidenta de Banca Hispana/Latina de BMO. "Los datos de nuestra encuesta sirven para recordar la presión económica que enfrentan actualmente los consumidores latinos. Elaborar un presupuesto y planificar con intención puede ayudar a las familias a preservar lo que más importa sin afectar su progreso financiero."

Celebraciones y viajes navideños se ven afectados

Aunque más de la mitad de los latinos (51 %) afirma que los regalos, los viajes y los planes navideños son más importantes que el ahorro, muchas siguen recortando gastos en las fiestas.

Los latinos planean gastar en promedio US$210 en recibir invitados, incluyendo la organización de celebraciones y fiestas, comparado con los US$390 del año pasado. Además, muchos latinos mencionan haber decidido eliminar este tipo de gastos este año, ya que el 59 % planea recibir en casa a familia y amigos, comparado con el 68 % del año pasado.

Las decoraciones también se están viendo afectadas, ya que muchos latinos las han eliminado por completo de sus presupuestos navideños. El 57 % dice que planea gastar en decoraciones navideñas este año, en comparación con el 64 % en 2024. Los latinos que sí planean decorar destinarán para ello un promedio de US$260, en comparación con los US$290 del año pasado.

Los viajes son tradicionalmente una parte importante de los planes navideños de las familias latinas; sin embargo, solo el 41 % de los latinos gastará en viajes esta temporada navideña, en comparación con el 59 % en 2024. Quienes aún planean viajar calculan gastar casi US$1,200, más del 40 % de su presupuesto total para las fiestas.

Ya sea un viaje corto por carretera o unas vacaciones familiares en el extranjero, es más probable que, en comparación con la población en general de Estados Unidos, los latinos hayan cancelado o modificado un viaje navideño este año debido al aumento del costo de vida.

Viajes nacionales: el 44 % de la población latina ha cambiado sus planes de viaje nacionales y el 16 % los ha cancelado o pospuesto. En comparación, el 35 % de la población total de EE. UU. ha modificado sus planes y solo el 11 % los ha cancelado.

el 44 % de la población latina ha cambiado sus planes de viaje nacionales y el 16 % los ha cancelado o pospuesto. En comparación, el 35 % de la población total de EE. UU. ha modificado sus planes y solo el 11 % los ha cancelado. Viajes internacionales: el 36 % de los encuestados latinos ha cambiado sus planes de viaje internacionales y el 16 % los ha cancelado, en comparación con el 29 % de la población general que los ha cambiado y el 12 % que los ha cancelado o pospuesto.

Los latinos señalan con mayor frecuencia el aumento de los gastos diarios como la razón principal para replantear sus planes de viaje. Entre los latinos que cancelaron o pospusieron sus planes de viaje, casi la mitad (46 %) afirma que viajar es de menor prioridad que los gastos diarios.

Otras razones para cancelar los planes son el alto costo de los viajes internacionales (30 %), no tener suficiente presupuesto para gastar en viajes después de comprar regalos (28 %) y no haber podido ahorrar lo suficiente durante el año (26 %).

"Los viajes son un gasto que puede agotar rápidamente el presupuesto familiar si no se planifican cuidadosamente y se lleva un control de los costos", agregó Díaz-Ortiz. "Al usar herramientas financieras durante todo el año, las familias pueden tomar decisiones informadas sobre qué tipo de viaje vacacional se ajusta a su presupuesto sin sacrificar sus objetivos financieros a largo plazo".

La temporada navideña provoca una creciente ansiedad financiera entre los latinos en EE. UU.

Con la llegada de la temporada navideña, los latinos muestran más preocupación por sus finanzas personales que la población general. La mitad (50 %) dice estar más inquieta por su situación financiera en los últimos tres meses, en comparación con el 44 % de la población general.

La población latina muestra un poco más de inquietud sobre la seguridad laboral: el 26% está más preocupado por posibles despidos que hace tres meses, comparado con el 23% de la población general.

Sin embargo, los latinos en EE. UU. se sienten ligeramente menos preocupados por cómo afectarán los aranceles a la economía: el 54 % afirma haberse preocupado más por el impacto de los aranceles en el último trimestre, comparado con el 57 % de la población general.

Aunque los latinos no están demasiado preocupados por el impacto general de los aranceles, se muestran más proactivos en su planificación ante las nuevas políticas. Siete de cada diez (71 %) están cambiando sus hábitos de compra en respuesta a los aranceles, comparado con el 62 % de la población general.

Entre los latinos que afirman que el aumento de los costos relacionados con los aranceles cambiará sus gastos navideños, el 46 % está haciendo sus compras navideñas antes, el 46 % está buscando regalos poco afectados por los aranceles y el 31 % está presupuestando gastar más.

Trabajar y ahorrar para mantener las celebraciones

Para poder costear sus tradiciones navideñas, los latinos afirman intentar aumentar su capacidad de gasto generando ingresos extra o ahorrando durante el año.

Trabajos extra durante las fiestas: el 44 % afirma haber realizado trabajos extra o secundarios para pagar los regalos navideños, una cifra superior al 38 % de la población general que ha hecho lo mismo.

el 44 % afirma haber realizado trabajos extra o secundarios para pagar los regalos navideños, una cifra superior al 38 % de la población general que ha hecho lo mismo. Ahorrar para las fiestas: los latinos en EE. UU. también tienden más a haber reducido los gastos en regalos durante el año para ahorrar para las fiestas, ya que el 51 % ha recortado los gastos en regalos, comparado con el 45 % de la población general.

Apoyando a las familias a lograr un progreso financiero real durante las fiestas

BMO brinda los siguientes consejos para ayudar a las familias latinas a lograr un progreso financiero real en estas fiestas navideñas:

Haga un presupuesto para esta temporada y la próxima: acceda a recursos que le ayuden a gestionar estas fiestas sin perder lo que más importa, y planifique el próximo año y el futuro con BMO SmartProgress, disponible en inglés y español.

acceda a recursos que le ayuden a gestionar estas fiestas sin perder lo que más importa, y planifique el próximo año y el futuro con BMO SmartProgress, disponible en inglés y español. Use los puntos para llegar más lejos: las recompensas y beneficios de viaje de la tarjeta de crédito BMO Escape (información en inglés) pueden convertir sus gastos diarios en puntos que le ayudarán a que sus viajes navideños sean más accesibles.

Acerca de BMO Real Financial Progress Index

Lanzado en febrero de 2021, el BMO Real Financial Progress Index es un indicador que mide la percepción de los consumidores sobre sus finanzas personales y si están progresando financieramente. El índice tiene como objetivo generar un diálogo que ayude a los consumidores a alcanzar sus metas financieras y humanizar un tema que causa ansiedad a muchos: el dinero.

La investigación detallada en este documento fue realizada por Ipsos en los Estados Unidos entre el 3 de septiembre y el 11 de octubre de 2025. Se recopiló una muestra de n=2,500 adultos mayores de 18 años, incluidos n=380 encuestados latinos, en los Estados Unidos a través del panel de Ipsos. Se utilizaron cuotas y la ponderación para garantizar que la composición de la muestra reflejara la de la población estadounidense (incluyendo el grupo de latinos) según los parámetros del censo. Esta encuesta tiene un intervalo de credibilidad de +/- 2.4 por ciento, o 19 veces de cada 20, de lo que habrían sido los resultados si se hubiera encuestado a todos los adultos estadounidenses mayores de 18 años. Para el grupo de los latinos, la encuesta tiene un intervalo de credibilidad de +/- 5.0 por ciento.

Acerca de BMO Financial Group

BMO Financial Group es el séptimo banco de Norteamérica en activos, con un total de $1.4 trillones de dólares reportados al 31 de julio de 2025. Al servicio de sus clientes desde hace 200 años, BMO es una institución que cuenta con un equipo de empleados de gran diversidad y compromiso que provee una amplia gama de productos y servicios bancarios a nivel personal y comercial, gestión de patrimonio, mercados globales y servicios de inversión a 13 millones de clientes en Canadá, Estados Unidos y globalmente en otros mercados. Impulsado por un solo propósito de Desarrollar Audazmente lo Bueno en los negocios y la vida, BMO está comprometido a generar un cambio positivo en el mundo, avanzando hacia una economía próspera, un futuro sostenible y una sociedad más inclusiva.





FUENTE BMO US