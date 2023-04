BMO se Compromete a Preservar la Vivienda Accesible y la Equidad en la Salud en California destinando $1 millón

Esta inversión favorece el crecimiento de la riqueza y la equidad, preservando y fortaleciendo el acceso a la vivienda, y la equidad en la salud en las comunidades de California

Estos fondos forman parte del plan BMO EMpower 2.0, el compromiso del banco de destinar más de $40 mil millones para las comunidades locales, con más de $16 mil millones en California

LOS ANGELES, 24 de abril, 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ - BMO anunció hoy su compromiso de destinar $1 millón para promover el progreso en la conservación de viviendas accesibles y el trabajo dedicado a la equidad en la salud en California. Dos organizaciones, Enterprise Community Partners (ECP) y Direct Relief, recibirán cada una $500,000 para apoyar esos esfuerzos en aumentar la resiliencia de los edificios y la equidad en la salud en las comunidades de California.





"A medida que BMO ingresa a nuevos mercados en California, nuestro propósito es crear una economía próspera, un futuro sostenible y una sociedad inclusiva", dijo Kimberley Goode, Directora de Comunicaciones e Impacto Social de BMO. "Estamos orgullosos de apoyar el valioso trabajo que Enterprise Community Partners y Direct Relief están liderando para ayudar al progreso de la gente en California".

Enterprise es una organización nacional sin fines de lucro que existe para hacer posible que millones de familias que no tienen un hogar logren acceder a un buen hogar, al aumentar la oferta de viviendas accesibles, promoviendo la equidad racial, aumentando la resiliencia de los edificios y facilitando el avance social de las comunidades.

Desde 1982, Enterprise ha invertido $64 mil millones y ha creado 951,000 hogares en los 50 estados, convirtiendo a los hogares y a la comunidad en lugares de orgullo, poder y brindándoles el sentimiento de pertenencia. Los fondos que BMO ha destinado, promoverán y expandirán el programa Preservation Next de Enterprise en el norte y el sur de California para ayudar a garantizar que las familias puedan permanecer en sus hogares y comunidades.

"Las viviendas accesibles de propiedades pequeñas y medianas constituyen valores comunitarios fundamentales. Mantener el acceso a estas viviendas es vital para la estabilidad y la movilidad social de muchas familias", dijo Jacqueline Waggoner, presidenta de la División de Soluciones de Enterprise. "El importante apoyo de BMO nos permite brindar recursos, capacitación y apoyo individual a docenas de organizaciones que trabajan para preservar las viviendas accesibles en todo California".

Direct Relief es una organización de ayuda humanitaria que trabaja para capacitar a los profesionales de la salud y a las comunidades de escasos recursos a enfrentar los desafíos en el diagnóstico y atención de las personas más necesitadas durante los desastres. A medida que las comunidades vulnerables se preparan para afrontar emergencias más frecuentes y destructivas, Direct Relief responde para garantizar la disponibilidad de recursos médicos rápidos, efectivos y eficientes.



Los fondos de BMO apoyarán la iniciativa Power for Health de Direct Relief, un proyecto nacional que permitirá que los centros de salud y las clínicas gratuitas sean más resistentes frente al cambio climático. La Clínica Comunitaria Marin en Novato y la Clínica Comunitaria UMMA en Los Ángeles, centros comunitarios, que tratan a personas que no tienen acceso al cuidado médico que necesitan, recibirán asistencia financiera. Como el primer patrocinador corporativo con la mayor donación otorgada, BMO ayudará a que Direct Relief ahorre en el costo operativo de las instalaciones, contribuyendo a garantizar la sustentabilidad ambiental y a mejorar el acceso equitativo de la comunidad a los servicios de salud.

"Direct Relief valora profundamente la visión de BMO al reconocer la necesidad de soluciones innovadoras en un entorno que evoluciona rápidamente. Su apoyo a la iniciativa Power for Health de Direct Relief no solo es fundamental, sino que sirve como una fuerza multiplicadora que evidencia lo que es posible cuando las empresas y las organizaciones sin fines de lucro trabajan juntas". dijo Thomas Tighe, Presidente de Direct Relief. "El liderazgo de BMO es precisamente lo que se necesita en este momento. Los riesgos climáticos están intensificándose rápidamente, con un aumento de emergencias climáticas sin precedentes que enfatiza la urgente necesidad de pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo y previsorio, especialmente en el sistema de servicios de salud sin fines de lucro del país, que sirve como salvavidas para los residentes más vulnerables la nación. El apoyo que BMO proporciona un crítico recurso salvavidas para poder garantizar que nuestra clínica pueda continuar brindando atención médica compasiva y accesible a los residentes de bajos ingresos y que no cuentan con seguro de salud".

"Apreciamos muchísimo esta asociación con BMO y Direct Relief y su iniciativa "Power for Health" que hace posible el proyecto de instalación de techos solares en los centros comunitarios de salud de Marin Community Clinics en Novato. Este es un tremendo impulso para la Iniciativa Verde (Green Initiative) de nuestro centro de salud", dijo Leigha Andrews, directora ejecutiva interina de Marin Community Clinics. "Si bien el cambio climático nos afecta a todos, sabemos que los miembros de nuestra comunidad de bajos ingresos son los que más sufren por la contaminación y las emergencias climáticas".

BMO está comprometido a eliminar las desigualdades de la salud en las comunidades a las que sirve. En febrero, BMO donó $250,000 a la Fundación de San Francisco General Hospital para mejorar la atención al paciente y apoyar la innovación en Zuckerberg San Francisco General Hospital. En 2021, BMO donó $10 millones al Sistema de Salud de la Universidad Rush para crear el Instituto Rush BMO para la Equidad en la Salud, y así garantizar y eliminar las barreras que impiden la inclusión de las comunidades de Chicago. El instituto se enfoca en eliminar los obstáculos en el acceso a la atención médica, como la pobreza y la discriminación, y aumentar la esperanza de vida en los barrios menos favorecidos.

Los fondos son parte del plan de BMO EMpower 2.0, el compromiso del banco en aportar más de $40 mil millones en las comunidades locales en los Estados Unidos. Más de $16 mil millones del compromiso están destinados al estado de California.

