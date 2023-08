BMW Group, Airbus e Quantinuum colaboram para acelerar a pesquisa de mobilidade sustentável usando computadores quânticos de ponta

MUNIQUE, Alemanha, TOULOUSE, França e CAMBRIDGE, Inglaterra, 2 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Airbus, o BMW Group e a Quantinuum, líderes mundiais em mobilidade e tecnologias quânticas, desenvolveram um fluxo de trabalho híbrido quântico-clássico para acelerar pesquisas futuras usando computadores quânticos para simular sistemas quânticos, com foco nas reações químicas de catalisadores em células de combustível.

Em um novo documento técnico, "Aplicabilidade da Computação Quântica para Simulações de Reação de Redução de Oxigênio", os três parceiros relatam a modelagem precisa da reação de redução de oxigênio ("ORR") na superfície de um catalisador à base de platina. ORR é a reação química no processo que converte hidrogênio e oxigênio em água e eletricidade em uma célula de combustível e limita a eficiência do processo. É relativamente lenta e requer uma grande quantidade de catalisador de platina, por isso há grande interesse e valor em entender melhor os mecanismos subjacentes envolvidos na reação.

Usando o computador quântico H-Series da Quantinuum, a equipe de colaboração demonstrou a aplicabilidade da computação quântica em um fluxo de trabalho industrial para aprimorar nossa compreensão de uma reação química crítica. As três empresas planejam mais colaboração para explorar o uso da computação quântica no enfrentamento de desafios industriais relevantes.

Dr. Peter Lehnert, vice-presidente de tecnologias de pesquisa do BMW Group, afirmou: "A circularidade e a mobilidade sustentável estão nos colocando em busca de novos materiais, para criar produtos mais eficientes e moldar a futura experiência premium do usuário. Poder simular propriedades de materiais com precisão química relevante, com os benefícios da aceleração do hardware de computação quântica, está nos dando as ferramentas certas para mais velocidade na inovação para este domínio decisivo."

Como pioneiro no mercado automotivo global, o BMW Group reconhece o potencial transformador da computação quântica e sua importância na pesquisa de novos materiais, onde pode permitir processos mais rápidos e eficientes, ao mesmo tempo em que reduz protótipos de laboratório. Abordar e simular com precisão um dos processos eletroquímicos mais fundamentais, usando a computação quântica pela primeira vez, marca um passo substancial em direção à transição energética sustentável, beneficiando baterias de metal-ar e outros produtos com maior eficiência.

Isabell Gradert, vice-presidente daCentral Research & Technology da Airbus, disse: "Podemos vislumbrar claramente os benefícios do estudo em nossa busca por alternativas sustentáveis e movidas a hidrogênio, como a aeronave ZEROe, que pode operar com motores de célula de combustível. O estudo confirma que a computação quântica está amadurecendo na escala que precisamos para a aviação."

A Airbus identificou o hidrogênio como um candidato promissor para alimentar aeronaves de baixo carbono, porque não emite CO 2 ao voar, quando gerado a partir de energia renovável. Previamente, a empresa anunciou planos para, nos próximos anos, começar a testar um sistema de propulsão movido a hidrogênio a bordo de sua aeronave de demonstração ZEROe. A empresa tem a ambição de desenvolver a primeira aeronave comercial movida a hidrogênio do mundo para entrada no mercado até 2035.

Ilyas Khan, diretor de produtos da Quantinuum, disse: "Temos orgulho de já trabalhar há algum tempo oferecendo suporte ao BMW Group e à Airbus, ambos líderes em seus setores, e ambos reconhecem que a computação quântica pode desempenhar um papel fundamental no avanço da mobilidade sustentável futura. Neste trabalho pioneiro, demonstramos como integrar a computação quântica nos fluxos de trabalho industriais de duas das empresas tecnologicamente mais avançadas do mundo, abordando problemas de ciência de materiais que são um alvo principal para o progresso usando a computação quântica."

A equipe de pesquisa espera que a compreensão da reação ORR forneça informações que a ajude a identificar materiais alternativos que possam melhorar o desempenho e reduzir os custos de produção das células de combustível. Modelar reações químicas como a ORR com precisão é uma tarefa intratável para computadores clássicos, devido às propriedades quânticas dos mecanismos químicos envolvidos, tornando essas simulações um bom candidato para se beneficiar de uma potencial vantagem quântica no futuro.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum é a maior empresa de computação quântica integrada do mundo, formada pela combinação do hardware líder mundial da Honeywell Quantum Solutions com as aplicações e middleware líderes da categoria da Cambridge Quantum. Liderada pela ciência e orientada para negócios, a Quantinuum acelera a computação quântica e o desenvolvimento de aplicações em química, segurança cibernética, finanças e otimização. O foco da empresa é criar soluções quânticas escaláveis e comerciais para resolver os problemas mundiais mais urgentes em áreas como energia, logística, mudanças climáticas e saúde. A empresa emprega mais de 480 pessoas, incluindo mais de 350 cientistas e engenheiros, em oito unidades nos Estados Unidos, Europa e Japão. Para obter mais informações, visite https://www.quantinuum.com. A marca comercial Honeywell é utilizada sob licença da Honeywell International Inc. A Honeywell não faz declarações ou garantias relacionadas com este serviço.

O BMW Group

Com suas quatro marcas – BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad –, o BMW Group é o fabricante premium líder mundial de automóveis e motocicletas e também fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. A rede de produção do BMW Group compreende mais de 30 unidades de produção em todo o mundo; a empresa possui uma rede global de vendas em mais de 140 países.

Em 2022, o BMW Group vendeu quase 2,4 milhões de veículos de passageiros e mais de 202 mil motocicletas em todo o mundo. O lucro antes dos impostos no ano fiscal de 2022 foi de € 23,5 bilhões, sobre uma receita de € 142,6 bilhões. Em 31 de dezembro de 2022, o BMW Group tinha uma força de trabalho de 149.475 funcionários.

O sucesso do BMW Group sempre foi baseado em pensamento de longo prazo e ação responsável. A empresa definiu o rumo para o futuro desde o início e, consistentemente, coloca a sustentabilidade e a gestão eficiente de recursos no centro de sua direção estratégica, desde a cadeia de suprimentos, passando pela produção, até o final da fase de uso de todos os produtos.

Sobre a Airbus

A Airbus é pioneira no setor aeroespacial sustentável para um mundo seguro e unido. A empresa inova constantemente para fornecer as soluções mais eficientes e tecnologicamente avançadas em serviços aeroespaciais, de defesa e conexos. Em aeronaves comerciais, a Airbus oferece os aviões mais modernos e eficientes em termos de combustível. A Airbus também é líder europeia em defesa e segurança e uma das principais empresas espaciais do mundo. Em aeronaves de asas rotativas, a Airbus fornece as soluções de helicópteros civis e militares mais eficientes em todo o mundo.

