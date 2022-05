BNA E-Sports lança linha completa de itens para o universo gamer

Essa é uma expansão da marca criada por Lorenzo Cataldi em 2020, quando tinha apenas 12 anos. Hoje, ele mantém o time para competições on-line de jogos eletrônicos batizado de BNA. O grupo é focado no jogo Fortnite, mas, segundo o jovem empreendedor, deve expandir em breve o campo de atuação para outros games, como FIFA, PES, Call Of Duty , Valorant e CS:GO.

Lorenzo Cataldi explica que, para se dar bem no cenário competitivo, é muito importante fazer parcerias com desenvolvedores, plataformas de streaming, designers e editores. Porém, o princípio básico é igual ao de qualquer outra empresa: o respeito e a valorização da equipe de colaboradores, que ele faz com uma premiação variável dependendo do êxito em campeonatos.

O dono do BNA diz que o objetivo da equipe é participar da próxima edição do principal campeonato de Fortnite, o Fortnite Champion Series (FNCS), embora já tenha conquistado competições entre times não oficiais. A FNCS 2022 Final da Temporada 1 do Capítulo 3 de Fortnite pagou uma premiação de US$ 80 mil para as duplas vencedoras.

Para fazer parte do BNA E-Sports, Lorenzo ressalta que o jogador deve ser pro-player em algum jogo, em especial o Fortnite, ou ter muita vontade de aprender, dedicação e amor ao time. Os interessados podem entrar em contato pelo Instagram no direct do @bnaggofc ou no perfil do próprio Lorenzo Cataldi, @loozote.

Mercado de e-sports

O mercado de competições de jogos eletrônicos fatura atualmente mais do que o mercado global de cinema e vem crescendo em largas proporções. Antes da pandemia, tinha um faturamento total de R$ 1 bilhão e estima-se que cresceu 15% em 2021.

A história das competições de jogos eletrônicos foi evoluindo com o passar das décadas. A primeira competição, de 1972, nos EUA, teve como prêmio um ano de assinatura da revista Rolling Stones.

Em 2018, a League of Legends pagou um total de US$ 7 milhões. A DOTA 2 deu a maior premiação da história, em 2019, com quase US$ 40 milhões, sendo US$ 17 milhões para uma única equipe.

