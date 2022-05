BNZSA, agence internationale de vente et de marketing B2B, lance une branche de science décisionnelle et nomme Angela Beresford, experte dans ce secteur, à sa tête

Mme Beresford a travaillé auparavant pour Google, Harte Hanks, Publicis Groupe, BT Enterprise, BskyB et O2, où elle a créé des ressources et des modèles de données permettant de prévoir non seulement quelles entreprises cibler, et à quel moment, mais aussi comment adapter les messages pour refléter les motivations et les préférences de communication de chaque interlocuteur.

La branche de la science décisionnelle fait partie d'une équipe de 50 personnes chargée des services de données, composée de stratèges, de scientifiques, d'ingénieurs et d'analystes. Ce nouveau département fera appel à un mélange d'outils propriétaires et d'apprentissage automatique pour analyser les données de première main de la BNZSA recueillies pendant dix ans, ainsi que les données provenant de multiples sources tierces.

Mme Beresford a déclaré : « Trop d'entreprises sont encore incapables de prendre des décisions et des mesures réfléchies en matière de marketing. Cette situation est souvent due à la complexité des données, qui sont incohérentes et mal organisées, ce qui rend impossible la recherche d'opportunités, l'entretien des relations et l'efficacité de la communication.

La différence entre la science des données et la science décisionnelle est la suivante : alors que le scientifique des données se concentre sur la présentation d'informations et de relations à partir d'une analyse statistique, le scientifique décisionnel commence par examiner et quantifier les facteurs influençant le processus décisionnel, ce qui permet de définir les actions marketing optimales pour influencer cette décision. BNZSA dispose d'une formidable opportunité d'apporter une valeur ajoutée à ses clients grâce à la science décisionnelle, et de révéler un nouveau niveau de croissance. »

À propos du lancement du département de science décisionnelle, Brahim Samhoud, fondateur et PDG de BNZSA, a ajouté : « Nous avons beaucoup de chance d'accueillir une personne du calibre d'Angela. L'équipe de science décisionnelle a la possibilité d'anticiper les futures décisions d'achat des utilisateurs finaux en se basant sur les connaissances que nous avons : les affinités avec les produits, les tendances du marché et les comportements que nous identifions à partir de nos propres données.

Ces concepts sont bien établis dans la science des données B2C et nous les pousserons plus loin, en incorporant des signes d'intérêt ainsi que l'avantage que nous tirons des conversations directes avec les entreprises qui bénéficient de notre soutien. »

À propos de BNZSA

BNZSA est une agence de vente et de marketing de premier plan, spécialisée dans la création de demande à partir de données, de données numériques et de données télévisées. Son équipe de 400 agents est experte dans la production de prospects qualifiés et prêts à vendre. Cette entreprise privée, créée en 2013, a connu une croissance rapide pendant neuf ans.

Son siège social est situé à Madrid, en Espagne, et elle possède des bureaux au Royaume-Uni, en France et au Maroc. Elle investit énormément dans la formation et la familiarisation de ses agents avec les meilleurs outils et pratiques du secteur. Ils parlent tous leur langue maternelle et réalisent les campagnes des clients dans des langues du monde entier. Outre la dimension humaine et personnelle unique de l'entreprise, BNZSA est un acteur majeur dans l'application de la technologie afin de soutenir sa proposition de valeur. Elle a construit sa propre plateforme de gestion de la relation client sur mesure et est novatrice dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, de la programmation neurolinguistique et des technologies d'apprentissage automatique.

www.bnzsa.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826316/BNZSA_Dr_Angela_Beresford.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1826318/BNZSA_Logo_Logo.jpg

SOURCE BNZSA