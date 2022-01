Boa notícia para fãs de kung fu do mundo todo - Templo de Shaolin lança jogos on-line de kung fu

"O kung fu de Shaolin prima pelos valores de condicionamento físico, iluminação e harmonia", disse o abade do Templo de Shaolin, Mestre Shi Yongxin. "À medida que os países em todo o mundo enfrentam a pandemia da COVID-19, o Templo de Shaolin lançou a competição on-line com o intuito de promover a paz, a amizade e a saúde, esperando que os fãs de kung fu do mundo todo obtenham saúde, condicionamento físico e felicidade", acrescentou o abade.

O Templo de Shaolin organiza exames finais de kung fu para os monges no final de cada ano para incentivar os monges de kung fu a serem mais corajosos e diligentes.

Este ano, o exame será lançado on-line para amantes do kung fu de todas as idades em todo o mundo. Os participantes só precisarão carregar um vídeo no site oficial da atividade.

Os jogos de kung fu on-line promovem a comunicação e a interação entre pessoas do mundo todo, tendo como pano de fundo a contenção da epidemia.

O signo do zodíaco chinês de 2022 é o Tigre, e o tigre representa justiça, majestade, bravura e diligência na cultura chinesa, que se identifica com o conceito do kung fu de Shaolin.

O kung fu de Shaolin tem uma longa história de mais de 1.500 anos e é uma das escolas de artes marciais de mais alto nível da China com um sistema completo. Como patrimônio cultural imaterial nacional da China, o kung fu de Shaolin ilustra o desejo por poderes sobrenaturais e a busca por sabedoria extraordinária.

O Templo de Shaolin estabeleceu Centros Culturais de Shaolin em mais de 120 cidades em cinco continentes, com mais de dezenas de milhões de discípulos. O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela elogiou a cultura de Shaolin pelos valores humanos que inspira. Além disso, Stephen Orlins, presidente do Comitê Nacional de Relações Estados Unidos-China lembrou o legado da "diplomacia do pingue-pongue" ao falar sobre o kung fu de Shaolin, após assistir a uma apresentação de kung fu na sede das Nações Unidas.

As inscrições para os jogos já estão abertas e vão até 20 de janeiro, às 24h00, horário local. Para mais detalhes, acesse o site oficial e o aplicativo do Templo de Shaolin.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728310/image_1.jpg

FONTE Shaolin Temple

SOURCE Shaolin Temple