BoaCompra by PagSeguro señala que el 22% de las tarjetas están habilitadas internacionalmente

- Un nuevo documento de BoaCompra by PagSeguro señala que solo el 22% de las tarjetas utilizadas en Latinoamérica están habilitadas internacionalmente

Los datos provienen de un estudio exclusivo, que muestra que la mayoría de los comerciantes entrevistados en esta región están de acuerdo en que poder proporcionar opciones de pago locales cambia las reglas del juego

SÃO PAULO, 14 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- BoaCompra by PagSeguro, empresa fintech especializada en permitir que empresas de todo el mundo acepten medios de pago locales y monedas locales de 17 países de Latinoamérica, acaba de publicar un estudio exclusivo sobre el principal escenario actual del mercado online latinoamericano. Titulado Digital renaissance in Latin America: a deep dive into trends, opportunities, and challenges in the Latin American e-commerce industry ("Renacimiento digital en Latinoamérica: una inmersión profunda en las tendencias, oportunidades y desafíos en la industria del comercio electrónico de Latinoamérica"), el documento se realizó en asociación con Americas Market Intelligence (AMI).

El estudio integral proporciona información, suministrando además datos actualizados sobre el mercado online que cambia rápidamente en Latinoamérica, una región con grandes oportunidades para las empresas que operan en el escenario digital - especialmente ahora, con la creciente penetración de los bancos digitales, el proceso de digitalización de la región aún más acelerado por la pandemia, y una economía en recuperación post-Covid. Se centra en los seis mercados líderes en Latam: Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Además de los datos internos de AMI y las fuentes públicas, la investigación también incluyó entrevistas en profundidad con comerciantes transfronterizos y jugadores locales que venden en los mercados mencionados anteriormente en múltiples industrias, que incluyen venta minorista, transmisión de video y música, juegos, viajes y proveedores de bienes digitales B2B. Las entrevistas se realizaron durante el primer trimestre de 2022.

Un punto común entre todas las industrias es el entendimiento de que la digitalización es una tendencia constante que ha llegado para quedarse. Contando con un promedio de 77% tanto en penetración de Internet como en personas que disponen de un smartphone, comprar y realizar varias otras actividades personales y profesionales diarias online es la preferencia de un número creciente de latinoamericanos.

En este contexto, empresas de cualquier sector encuentran en Latam una gran opción para su expansión internacional. Industrias como el comercio minorista y los bienes digitales experimentaron un aumento exponencial en las ventas durante la pandemia: el documento muestra que el 61% de la población de los países evaluados realizó compras online en 2020 y, en 2021, la cifra aumentó al 67%. Con más frecuencia, más variedad de productos y un precio de entrada promedio más alto, AMI espera que el mercado de comercio electrónico de Latinoamérica crezca a una CAGR del 25%, alcanzando los 646.000 millones de dólares en el año 2025.

Con el objetivo de aprovechar todo este potencial de mercado, es fundamental atender las expectativas de los clientes: cuando se trata de comerciantes extranjeros que venden en Latinoamérica, esto incluye su necesidad de aceptar pagos locales y monedas locales.

Según el estudio, a pesar de que las tarjetas de crédito siguen siendo el método de pago más utilizado en Latinoamérica (46% de las ventas en 2021), el 78% de las tarjetas utilizadas en la región son solo nacionales. En Brasil, la tasa de pagos con tarjeta de crédito solo nacionales alcanza el 70%. Casi todos los comerciantes entrevistados durante la investigación están de acuerdo en que poder ofrecer opciones de pago con tarjeta local cambia las reglas del juego, ya que aumenta las tasas de aprobación, mejora la experiencia del cliente y permite que los comerciantes proporcionen prácticas locales como pagos a plazos (que representan el 50% de los pagos online) de las ventas pagadas con tarjetas de crédito, dependiendo del segmento y tamaño de la compra).

Otra tendencia importante en Latinoamérica es la creciente preferencia por la banca móvil y los métodos de pago digitales, como Pix de Brasil (método de pago electrónico e instantáneo ofrecido por el Banco Central de Brasil). Esto impulsa la inclusión financiera y la innovación en la región, cambiando considerablemente el panorama de los pagos tradicionales y haciendo que sea aún más interesante para las empresas extranjeras vender allí.

Navegar por este complejo escenario financiero dificulta llevar a cabo operaciones en Latam para las empresas extranjeras sin una entidad local, lo que resalta la necesidad de contar con un socio local con experiencia en el panorama financiero de la región. Es por este motivo que los datos relevantes y las posibles soluciones para los comerciantes que operan o planean operar en Latam están disponibles en el informe técnico completo, que se puede descargar de forma gratuita a través de este enlace: https://hubs.la/Q01csnZv0 .

Acerca de BoaCompra by PagSeguro

BoaCompra by PagSeguro es una plataforma de pagos locales que permite a los comerciantes de todo el mundo aceptar pagos locales en Latam o enviar pagos a Brasil. Una solución de pago integral que ofrece procesamiento local en moneda local con liquidación local o internacional en 17 países de Latam, es parte de PagBank PagSeguro, una de las empresas fintech más grandes de Latam y un proveedor revolucionario de soluciones de tecnología financiera impulsada por una infraestructura robusta.

Acerca de Americas Market Intelligence

Americas Market Intelligence (AMI) es la principal firma de inteligencia de mercado de Latinoamérica, que proporciona información poderosa basada en inteligencia competitiva y de mercado para que las empresas tengan éxito en la región que se centra en los escenarios financieros, métodos de pago y soluciones financieras innovadoras.

