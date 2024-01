Board of Directors von LeddarTech ernennt Sylvie Veilleux und Lizabeth Ardisana

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung betrachtet werden (zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf LeddarTechs voraussichtliche Strategie, zukünftige Operationen, Aussichten, Ziele und Finanzprognosen und andere Finanzkennzahlen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Aussagen, die prognostischer Natur sind und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und unter anderem Wörter wie „können", „werden", „sollten", „würden", „erwarten", „antizipieren", „planen", „wahrscheinlich", „glauben", „schätzen", „projizieren", „beabsichtigen" und andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Aussagen, die keine historischen Fakten beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf derzeitigen Einschätzungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind und keine Garantie für zukünftige Erfolge darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: (i) die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile des jüngsten Unternehmenszusammenschlusses von LeddarTech nicht realisiert werden; (ii) das Risiko, dass Rechtsstreitigkeiten der Anteilseigner im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss oder andere Vergleiche oder Untersuchungen zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen können; (iii) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Bedingungen; (iv) mögliche Störungen durch den Unternehmenszusammenschluss, die dem Geschäft von LeddarTech schaden könnten; (v) die Fähigkeit von LeddarTech, Schlüsselpersonal zu halten, zu gewinnen und einzustellen; (vi) mögliche negative Reaktionen oder Änderungen in den Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten oder anderen Parteien, auch als Folge des Unternehmenszusammenschlusses; (vii) potenzielle geschäftliche Unsicherheiten, einschließlich Änderungen bestehender Geschäftsbeziehungen nach dem Unternehmenszusammenschluss, die sich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit von LeddarTech auswirken könnten; (viii) legislative, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen; (ix) Unvorhersehbarkeit und Schwere von katastrophalen Ereignissen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf terroristische Handlungen, Kriegsausbruch oder Feindseligkeiten und Epidemien, Pandemien oder Krankheitsausbrüche (einschließlich COVID-19), sowie die Reaktion des Managements auf die oben genannten Faktoren; (x) Zugang zu Kapital und Finanzierung und die Fähigkeit von LeddarTech, die Einhaltung von Schuldverpflichtungen aufrechtzuerhalten; (xi) die Fähigkeit von LeddarTech, sein Geschäftsmodell umzusetzen, Design Wins zu erzielen und bedeutende Einnahmen zu generieren; und (xii) andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den Berichten von LeddarTech, die bei der U. S. Securities and Exchange Commission (die "SEC"), einschließlich der Risikofaktoren, die im endgültigen Prospekt von LeddarTech enthalten sind, der am 4. Dezember 2023 bei der SEC eingereicht wurde. Die vorausgehende Liste der wesentlichen Faktoren ist nicht erschöpfend. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, verpflichtet sich LeddarTech weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, noch andere zukunftsgerichtete Aussagen zu machen.

