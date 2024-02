Boardwave et Mindstone annoncent un nouveau partenariat pour combler le manque critique de compétences et de connaissances en matière d'IA dans l'industrie du logiciel britannique et européenne

La collaboration entre les deux communautés apportera une valeur significative aux leaders du logiciel et à leurs équipes en Europe

LONDRES, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Boardwave , la communauté de networking par excellence exclusivement créée pour les leaders du logiciel britanniques et européens, et Mindstone , une communauté mondiale axée sur l'utilisation pratique de l'intelligence artificielle (IA), annoncent aujourd'hui un partenariat visant à étendre la communauté AI Meetup de plus en plus populaire de Mindstone à tous les membres de Boardwave et à leurs employés. À côté de cela, l'adhésion à Boardwave est également disponible pour chacun des fondateurs et des directeurs généraux dans le domaine du logiciel de la communauté Meetup de Mindstone.

L'IA va révolutionner tous les aspects de notre activité, et on estime qu'elle apportera 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires à valeur ajoutée brute à l'économie européenne d'ici 2030(1). Cependant, il existe un manque de compétences et de connaissances au sein de la communauté des fondateurs et des dirigeants qui, bien que peu reconnu, pourrait limiter considérablement l'application pratique et le potentiel de l'IA. Pour que les entreprises de logiciels britanniques et européennes restent compétitives, il est impératif que ces dirigeants, et pas seulement la main-d'œuvre générale, soient formés à l'IA et tirent parti de la technologie de l'IA dans tous les aspects de leur activité. La création d'un changement progressif et d'une industrie outillée et prête à aider d'autres secteurs à se lancer dans l'IA aidera l'industrie britannique et européenne du logiciel à prendre de l'élan par rapport à ses concurrents mondiaux dans cette révolution numérique.

Accélérer le rythme d'adoption de l'IA

Ce partenariat rendra l'IA plus accessible aux leaders du secteur des logiciels et à leurs équipes, en leur fournissant gratuitement des conseils pratiques, des orientations et des formations. Les 1 400 membres de la communauté Boardwave, en pleine expansion, et leurs équipes sont désormais en mesure de participer à tous les événements de la communauté Mindstone Meetup en Europe. Mindstone a déjà proposé des programmes à plus de 3 500 participants de haut niveau dans sept grandes villes, dont Londres, Madrid, Istanbul, Helsinki et Sofia. Les membres de Boardwave peuvent également s'inscrire au programme de formation en ligne Mindstone AI Mastery.

Créer des start-ups et des scale-ups d'IA durables

Les 5 000 membres de la communauté Meetup de Mindstone, qui sont directeurs généraux ou fondateurs dans le domaine de l'IA, peuvent également postuler pour rejoindre gratuitement la communauté Boardwave de 1 400 autres leaders du secteur des logiciels en Europe. Grâce au networking, à l'échange d'idées, au partage de connaissances, aux meilleures pratiques et au mentorat, Boardwave permet aux leaders européens du secteur des logiciels d'accélérer et de développer leurs activités avec plus de succès. Les fondateurs qui se lancent dans le domaine de l'IA ont désormais accès à un réseau qui les aide à devenir une force de premier plan dans l'industrie.

Offrir une valeur significative à l'industrie du logiciel

Phill Robinson, fondateur et directeur général de Boardwave, a déclaré : « Actuellement, en ce qui concerne l'adoption de l'IA, l'Europe est éclipsée par les États-Unis et la Chine. Depuis près de 20 ans, l'Europe est aux prises avec une crise de la compétitivité et un déficit technologique croissants. Cependant, il y a une occasion réelle et actuelle de modifier cette position. L'Europe possède un secteur technologique exceptionnellement dynamique et abrite une pléthore d'entreprises ayant une connaissance approfondie du secteur et des opportunités de premier plan sur le marché. Avec une IA mieux intégrée dans l'ensemble du secteur, nous pensons que d'ici 2033, l'industrie européenne du logiciel peut passer du statut de retardataire à celui de leader. L'expertise, le partage des connaissances et la collaboration seront des clés pour contribuer efficacement à la réalisation de cet objectif. Des partenariats stratégiques à l'échelle européenne, comme celui-ci, nous permettront d'éliminer certains des obstacles auxquels nous sommes confrontés sur le continent et de relever ce défi en tant que marché unique. »

Joshua Wöhle, directeur général et cofondateur de Mindstone, a ajouté : « Les directeurs techniques et les fondateurs exigent désormais plus de leur main-d'œuvre ; l'accent est vraiment mis sur l'adaptabilité et l'utilisation de technologies comme l'IA pour améliorer la productivité. Cependant, ces mêmes personnes doivent prendre les devants, et il y a une lacune critique dans leurs propres connaissances et compétences qui doit être comblée. Je suis heureux de pouvoir étendre notre communauté AI Meetup à tous les membres de Boardwave et à leurs employés, et d'aider leur vaste réseau de fondateurs et de directeurs généraux européens dans le domaine du logiciel à accélérer leur croissance grâce à l'application pratique de l'IA. »

1. https://www.aboutamazon.eu/news/job-creation-and-investment/ai-adoption-forecast-to-unleash-600-billion-growth-in-europes-economy#_ftn2

À propos de Boardwave

Boardwave est une communauté axée sur l'impact, réunissant 1 400 fondateurs et directeurs généraux d'entreprises européennes de logiciels. La communauté a été conçue pour aider ses membres à accélérer la croissance de leur entreprise tout en améliorant la position globale de l'Europe en tant que lieu d'accueil des entreprises mondiales de logiciels. Grâce à son programme d'événements, ses possibilités de mentorat et d'inspiration entre pairs, ainsi que sa plateforme en ligne qui relie les PDG d'entreprises de logiciels européennes, Boardwave permet à ses membres d'échanger des conseils, des idées et leurs expertises, en plus d'accéder à du capital. En outre, la communauté milite pour le changement dans des domaines d'intérêt particulier, y compris l'IA, l'engagement gouvernemental et les principes DEI (diversité, équité et inclusion). Les dirigeants, directeurs généraux et présidents du secteur des logiciels peuvent accéder gratuitement au programme et à la plateforme. La communauté Boardwave est généreusement soutenue et financée par un réseau de plus de 80 partenaires issus de l'écosystème des investisseurs et des conseillers axés sur les logiciels.

www.boardwave.org

À propos de Mindstone

Mindstone est comme Duolingo pour l'apprentissage pratique de l'IA. Il adapte votre expérience d'apprentissage tout en l'alignant avec vos objectifs de carrière et vos objectifs d'entreprise et en la transformant en un profil de compétences quantifiable similaire à celui de LinkedIn. Les entreprises peuvent fixer des objectifs d'apprentissage à différents niveaux — de l'ensemble de l'organisation aux départements spécifiques, en passant par les employés individuels. Il mesure les objectifs d'apprentissage alignés sur les objectifs individuels et organisationnels. L'apprentissage se transforme en progrès visibles et quantifiables, reflétant la croissance de chaque employé d'une manière qui correspond à la vision stratégique de l'entreprise. Il ne s'agit pas seulement de favoriser une culture d'apprentissage continu, mais aussi de l'exploiter pour renforcer les valeurs de l'organisation, améliorer la dynamique d'équipe et atteindre les objectifs stratégiques.