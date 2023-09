BOARDWAVE FORME SON PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION, ALORS QUE LA COMMUNAUTÉ ATTEINT LA BARRE DE 1 000 MEMBRES EUROPÉENS 18 MOIS APRÈS SA FONDATION

L'ÉQUIPE CHEVRONNÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION REPRÉSENTE UN ÉCOSYSTÈME DIVERSIFIÉ DE HAUTS DIRIGEANTS DE HAUT NIVEAU ISSUS DES COMMUNAUTÉS DU LOGICIEL ET DE L'INVESTISSEMENT

LONDRES, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Boardwave, la communauté de réseautage axée sur l'impact destinée aux fondateurs et PDG d'entreprises européennes de logiciels, a annoncé aujourd'hui la formation de son premier conseil d'administration. Celui-ci rassemble des figures majeures de l'industrie pour aider la communauté à remplir sa mission à travers l'Europe. Aujourd'hui, Boardwave annonce la nomination de Jonathan McKay, Leo Apotheker et Elona Mortimer-Zhika comme nouveaux membres du conseil d'administration. Ils se joignent à Phill Robinson, fondateur et PDG de Boardwave, et Kath Easthope, responsable de l'exploitation, et seront soutenus par un comité consultatif et une équipe de mécènes fondateurs de haut calibre.

Chaque membre du conseil d'administration apporte une riche expérience, ayant dirigé des sociétés à chaque phase de leur croissance d'entreprise, de la start-up au chef de file mondial établi du secteur. Cette nouvelle annonce de Boardwave coïncide avec la réalisation d'un jalon important : l'adhésion de plus de 1 000 membres depuis la création de la communauté en avril 2022.

Boardwave est un réseau en pleine croissance qui rassemble des entrepreneurs, fondateurs et PDG issus du secteur des logiciels et de toute l'Europe. Pour aider ses membres à accélérer la croissance de leur entreprise, Boardwave offre à ses membres des occasions de réseauter, de partager des idées, des expériences et des pratiques exemplaires, ainsi que d'accéder à de précieuses possibilités de mentorat. Grâce à cette approche, Boardwave souhaite soutenir la construction d'entreprises de logiciels de premier ordre, dans le but d'aider l'industrie européenne du logiciel à devenir un leader mondial capable de rivaliser avec la Silicon Valley.

Phill Robinson, fondateur et PDG de Boardwave, a déclaré : « La formation du conseil marque une étape importante dans le développement et l'expansion continus de Boardwave. Elona, Jonathan et Leo sont des figures de premier rang dans le secteur des logiciels dont la vision cadre fortement avec la mission de Boardwave. Leur énergie et leur expérience collectives aideront grandement l'organisation à réaliser ses objectifs de croissance. La formation de cette équipe de premier plan montre à quel point les hauts dirigeants de l'industrie reconnaissent la nécessité de créer un écosystème actif de leaders du logiciel à travers l'Europe. »

Boardwave a annoncé la nomination des personnes suivantes à son conseil d'administration aujourd'hui :

· Jonathan McKay est le nouveau président de Boardwave. Avec une carrière distinguée en tant qu'investisseur, Jonathan travaille dans un certain nombre d'entreprises en phase de démarrage ou à mi-parcours en tant que président et membre du conseil d'administration. Entre autres rôles, il est président de Forward Partners, une société de capital de risque de premier rang cotée en bourse. Jonathan représentera les intérêts des membres de la communauté, qui sont des entreprises dirigées par des fondateurs et des petites entreprises soutenues par du capital de risque.

· Leo Apotheker devient administrateur non dirigeant après avoir rejoint très tôt la communauté Boardwave en tant que mécène fondateur. Il apporte une expertise de premier plan, ayant précédemment été PDG de SAP et de Hewlett Packard. Chez SAP, Leo a mené la société pendant son émergence en tant que leader mondial du logiciel. En outre, il est actuellement président de Syncron, Harvest et Eudonet, des organisations de logiciels d'entreprise à croissance rapide. Depuis qu'il fait partie de Boardwave, Leo a conseillé et guidé des fondateurs et des PDG de start-up en phase pré-série A et série A. Ses conseils aideront grandement les membres qui ont le potentiel d'être des champions mondiaux visant à inscrire leur entreprise en bourse.

· Elona Mortimer-Zhika rejoint Boardwave à titre d'administratrice non dirigeante. Elona est PDG d'IRIS Software, l'une des sociétés de logiciels soutenues par des capitaux privés les plus prospères du Royaume-Uni. Elona est mécène de Boardwave depuis sa création et représente les moyennes et grandes entreprises de logiciels européennes de fonds propres privés. Sous sa direction, IRIS a acquis plus de 30 entreprises, a enregistré une croissance organique à deux chiffres, est entrée avec succès sur le marché américain, a fait une transition vers une activité de plateforme cloud et a été reconnue comme un excellent lieu de travail. Avant de rejoindre IRIS, Elona a occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises du Big Four et dans des entreprises soutenues par des capitaux privés, notamment Mavenir, Acision, Arthur Andersen et Deloitte.

· Phill Robinson est le PDG et fondateur de Boardwave. Phill compte 35 ans d'expérience en leadership dans l'industrie du logiciel. Il a servi dans les équipes de direction de plusieurs sociétés internationales de logiciels aux États-Unis et en Europe. Après avoir occupé le poste de directeur du marketing chez Salesforce, il est retourné au Royaume-Uni pour diriger des entreprises de logiciels soutenues par des capitaux privés, notamment IRIS Software (Royaume-Uni) et Exact (Pays-Bas), qui ont toutes les deux eu des sorties réussies sous sa direction. En plus d'être membre du conseil d'administration d'Exact, il est président du conseil consultatif sur les logiciels de Livingbridge, une société de capital-investissement britannique, conseiller stratégique et directeur d'Upliift, et membre du conseil de développement de Cure Parkinson.

· Kath Easthope, qui supervise les activités quotidiennes de la communauté en tant que responsable de l'exploitation de Boardwave, rejoint le conseil d'administration à titre de directrice. Elle est également responsable de la stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion de Boardwave. Kath est devenue membre de Boardwave au début de 2023, après avoir occupé le poste de directrice du marketing au sein d'une entreprise de marketing en intelligence artificielle de premier plan, qui a eu une sortie réussie en 2022. Avec une expérience dans le secteur des agences de communication, elle a dirigé certaines des sociétés de relations publiques les plus prospères du Royaume-Uni et de l'Europe axées sur le secteur technologique.

Pour conclure, Phill Robinson a affirmé : « Le travail que nous pouvons faire ensemble accélérera l'industrie du logiciel dans son ensemble et créera une plateforme de premier plan qui soutiendra non seulement notre communauté de fondateurs et de PDG, mais aussi l'équipe incroyable d'investisseurs et de conseillers faisant partie de notre réseau de membres. »

À propos de Boardwave

Boardwave est une communauté axée sur l'impact, réunissant 1 000 fondateurs et PDG d'entreprises européennes de logiciels. La communauté a été conçue pour aider ses membres à accélérer la croissance de leur entreprise tout en améliorant la position globale de l'Europe en tant que lieu d'accueil des entreprises mondiales de logiciels. Grâce à son programme d'événements, ses possibilités de mentorat et d'inspiration entre pairs, ainsi que sa plateforme en ligne qui relie les PDG d'entreprises de logiciels européennes, Boardwave permet à ses membres d'échanger des conseils, des idées et leurs expertises, en plus d'accéder à du capital. En outre, la communauté milite pour le changement dans des domaines d'intérêt particulier, y compris l'IA, l'engagement gouvernemental et les principes DEI (diversité, équité et inclusion).

Les dirigeants, PDG et présidents du secteur des logiciels peuvent accéder gratuitement au programme et à la plateforme. La communauté Boardwave est généreusement soutenue et financée par un réseau de partenaires issus de l'écosystème des investisseurs et des conseillers axés sur les logiciels.

