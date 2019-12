Boca dos sonhos: entenda como funciona o preenchimento labial

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Lábios volumosos são o sonho de muitas mulheres. Ficar mais atraente, ter um rosto mais simétrico ou ficar melhor na selfie: muitos são os motivos que levam as mulheres a buscar mais informações sobre o preenchimento labial. Utilizada por celebridades, a técnica de volumizar a boca tem o poder de aumentar a harmonia e beleza do rosto.

Realizado com ácido hialurônico, o procedimento consiste na aplicação da substância por meio de cânula ou agulha para aumentar o volume dos lábios, melhorar seu contorno e dar mais definição e projeção. O tratamento ainda ajuda a diminuir as rugas ao redor da região, elevar o canto da boca e corrigir assimetrias.

É importante ressaltar, no entanto, que esses resultados são possíveis com um procedimento apropriado realizado em clinicas especializadas, por um médico capacitado. Segundo a dermatologista Dra. Maria Fernanda Tembra, a avaliação do paciente é fundamental, pois os resultados variam de acordo com o tipo de lábio que vai ser tratado. "Geralmente é mais fácil dar volume aos que já tem um pouco. Em casos de lábios extremamente finos é mais difícil de volumizar, portanto os resultados são menores e menos naturais do que os lábios que tinham volume e perderam com o tempo", explica a médica.

A análise anatômica realizada pelos médicos especialistas é imprescindível para que o resultado seja o melhor possível para o paciente. Em muitos casos, o problema pode ser resolvido com a hidratação da área. "A hidratação com os Skinboosters ™ para os lábios muito ressecados aumenta discretamente o volume e pode ser uma boa forma para iniciar o tratamento".

O ácido hialurônico é a estrela do procedimento e a linha Restylane®, desenvolvida pela Galderma, é pioneira nos tratamentos com a substância, devolvendo a elasticidade e o volume da pele. Para o preenchimento labial, a Dra. Maria Fernanda indica tratamentos com Restylane Kysse, desenvolvido especialmente para a região. "Utilizando o produto, podemos não só volumizar, mas também elevar o canto dos lábios, hidratar a região e até tratar as ruguinhas que ficam em cima da boca, chamadas popularmente de código de barras", completa a dermatologista.

Sobre a Galderma

Presente em 100 países desde a sua fundação, em 1961 até o presente momento, a Galderma conta com um extenso portfólio dedicado ao tratamento de uma variedade de condições dermatológicas. A empresa se dedica também a promover parcerias com profissionais conceituados ao redor do mundo com o objetivo de atender as necessidades de médicos e pacientes durante todas as fases de suas vidas. A. Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e medicamente comprovadas para a pele, cabelos e unhas. Para mais informações visite: http://www.galderma.com.br/

