BOE impressionne le public lors de l'ISE 2024 avec des solutions d'affichage commercial de pointe, mettant en avant son écosystème d'innovation

BARCELONE, Espagne, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Lors du salon Integrated Systems Europe 2024 (ISE 2024) qui s'est ouvert à Barcelone, en Espagne, le 30 janvier, la société BOE, leader mondial de l'innovation IoT, a présenté une myriade de technologies et de produits d'affichage de pointe tels que les modules MLED, l'affichage 3D sans lunettes et la technologie BD Cell, ainsi que des solutions IoT comme le bureau connecté, la mobilité intelligente et les soins intelligents. La présence de BOE à la 20e édition du prestigieux salon de l'intégration de systèmes audiovisuels témoigne du leadership scientifique et technologique de l'entreprise dans l'élaboration d'innombrables scénarios grâce à sa stratégie « Empower IoT With Display » (L'affichage au service de l'IoT) et dans la propulsion de l'industrie dans l'ère de l'IoT.

Lors du salon, BOE a présenté les technologies innovantes les plus suivies dans le domaine des modules MLED, impressionnant le public mondial avec une qualité d'image exquise à une luminosité ultra-élevée. L'écran MLED chip-on-board (COB) de 162 pouces adopte la solution d'encapsulation de film optique propriétaire de BOE pour réduire la consommation d'énergie et atteindre un taux de contraste au niveau du million. L'écran couvre 110 % de la gamme de couleurs NTSC et est ultra noir. En plus d'une qualité d'image fidèle à la réalité, l'écran définit la tendance en matière de développement écologique grâce à sa conception économe en énergie. Avec de solides avantages techniques et un énorme potentiel d'application, BOE a lancé une série de solutions d'affichage MLED de haute qualité, très performantes et hautement personnalisées, adaptées à divers domaines. Par exemple, l'écran MLED pour ordinateur portable de jeu de 18 pouces de BOE présente un design fin et léger et possède une résolution impressionnante de 2,5K, un taux d'actualisation de 240 Hz et une double gamme de couleurs de 100 % DCI-P3 100 % et RVB 100 %, ce qui garantit une qualité d'image optimale. Dans l'industrie automobile, les écrans MLED ont trouvé des applications en plein essor. L'écran automobile MLED COB de 14,96 pouces de BOE affiche une luminosité allant jusqu'à 1 000 cd/m², offrant une excellente expérience visuelle même en plein soleil. De plus, son design ultra fin ajoute une touche high-tech aux habitacles intelligents.

Guidé par sa stratégie « Empower IoT With Display », BOE s'engage à renforcer les scénarios IoT et à accélérer la mise en œuvre des applications grâce à des technologies innovantes. Lors de l'ISE 2024, BOE a présenté une multitude de technologies et de produits inédits, ainsi que des solutions IoT couvrant un large éventail de scénarios, tels que le bureau connecté, les loisirs et le divertissement, et les soins intelligents. Dans le domaine du bureau connecté, BOE a dévoilé le premier système tout-en-un tactile à cellule de 42 pouces au monde, dont le design ultra fin et la prise en charge de la rotation à 90 degrés offrent une flexibilité extraordinaire. Dotés des technologies tactiles capacitives et infrarouges, les tableaux blancs électroniques de différentes tailles de l'entreprise se caractérisent par une grande réactivité et des effets d'interaction remarquables. Le tableau blanc électronique de 86 pouces présenté au salon offre une expérience d'écriture incroyablement fluide et est doux pour les yeux grâce à la technologie de faible lumière bleue. BOE a présenté une gamme complète de produits d'affichage dynamique. Parmi eux, la série S2 de 32 à 86 pouces est la première série d'affichage dynamique D-LED de l'industrie à atteindre une luminosité de 800 cd/m². Ces produits peuvent être utilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. BOE a également présenté son écran de 75 pouces avec une luminosité ultra élevée de 3 500 cd/m² et une large plage de température de fonctionnement, qui peut étendre la publicité intérieure à des scénarios extérieurs tels que les aéroports, les gares ferroviaires et les stations de bus pour répondre aux divers besoins des clients. De plus, l'écran 3D sans lunettes de 27 pouces de BOE, présenté dans le monde entier, offre une expérience hautement immersive dans les bureaux, les jeux, le design et d'autres scénarios.

Lors du salon, BOE a présenté ses produits de santé intelligents dotés, entre autres, des technologies Mini LED et BD Cell. Avec des taux de contraste élevés et une grande précision, ces produits peuvent aider les professionnels de la santé à prendre des décisions plus précises dans certains contextes comme les échographies, le diagnostic radiographique et la surveillance médicale, et à améliorer l'efficacité du diagnostic et de la surveillance. BOE a notamment présenté le premier écran d'échographie BD Cell FHD de 23,8 pouces au monde, qui a un taux de contraste stupéfiant de 300 000:1 et peut produire des images médicales de très haute précision. Pour les loisirs et le divertissement, BOE a présenté le premier projecteur LCD à panneau unique 4K au monde et le projecteur LCD à panneau unique de 4,45 pouces produit en série avec une transmittance inégalée de 7,5 %, permettant des expériences de divertissement spectaculairement immersives pour les clients professionnels et personnels.

Au fil des ans, BOE a montré son talent lors de divers événements internationaux tels que le Consumer Electronics Show (CES), l'ISE et la SID Display Week. BOE est aujourd'hui présent dans 20 pays et régions. Ses services couvrent l'Europe, les Amériques, l'Asie, l'Afrique et d'autres parties du monde, son influence internationale augmentant rapidement. À l'avenir, l'entreprise continuera à construire l'écosystème d'innovation « Powered by BOE » et à favoriser d'innombrables scénarios d'application et segments industriels grâce à l'innovation technologique, créant ainsi un avenir meilleur et plus intelligent pour les utilisateurs du monde entier.