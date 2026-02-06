Boehringer Ingelheim convoca al Colectivo "Detect the SOS" para una misión de salud pública: aumentar las pruebas de cribado del CACu entre las personas adultas con diabetes tipo 2 o presión arterial alta para ayudar a revelar el daño renal y los riesgos cardíacos elevados.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/boehringer-ingelheim/9369051-es-boehringer-ingelheim-detect-the-sos-uacr-screening

Las principales organizaciones sanitarias* recomiendan el cribado rutinario mediante la prueba del CACu, así como la prueba de tasa de filtración glomerular estimada (TFGe), para personas con presión arterial alta, diabetes u otros factores de riesgo de ERC. Sin embargo, la prueba de detección del CACu, una sencilla prueba de orina que puede ayudar a descubrir de forma temprana un signo potencialmente modificable de daño renal, a menudo se infrautiliza. Como resultado, muchas de estas personas en riesgo pueden estar pasando por alto una señal oculta de sus riñones: un SOS que puede estar alertándolos sobre un mayor riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

"La diabetes es una de las causas principales de la ERC, y tanto la diabetes como la ERC pueden conducir a otras complicaciones como la enfermedad cardíaca", destacó Charles "Chuck" Henderson, director ejecutivo de la American Diabetes Association. "Por lo tanto, es fundamental que las personas con alto riesgo de padecer de enfermedad renal se realicen pruebas de cribado periódicas. Lamentablemente, la falta de acceso a la atención y a la educación puede hacer que se pierda la oportunidad de hacerse una prueba de cribado renal. Detect the SOS es un movimiento que busca empoderar a las personas a través de la educación para contribuir a garantizar que se realicen análisis periódicos de salud renal".

Lanzamiento de una misión crítica

Las galardonadas actrices Octavia Spencer, que tiene diabetes tipo 2 y presión arterial alta, y Sofía Vergara, que ayuda a cuidar a su madre con presión arterial alta, se han asociado durante varios años con Detect the SOS para potenciar la concienciación sobre la importancia de las pruebas del CACu.

Para llegar a las personas que están en mayor riesgo, Spencer y Vergara están iniciando el movimiento con "Mission: SOS", un anuncio comercial que se emitirá durante el Gran Partido el 8 de febrero de 2026, en NBC y Telemundo y se retransmitirá en Peacock. Dado que casi la mitad de las personas adultas en los Estados Unidos tiene presión arterial alta y 1 de cada 10 tiene diabetes (la mayoría con tipo 2), este evento nacional ofrece una oportunidad única para amplificar este mensaje crucial de salud pública durante uno de los eventos deportivos con una audiencia más constante y amplia del país.

"He vivido con diabetes tipo 2 durante aproximadamente dos décadas y también tengo presión arterial alta, por lo que sé de primera mano lo abrumador que puede ser controlar estas afecciones cada día", declaró Octavia Spencer. "Es posible que las personas no entiendan lo que hacen sus riñones, y mucho menos que podrían estar enviando un SOS por un mayor riesgo cardíaco. Cuando me enteré de que una simple prueba de orina llamada CACu puede ayudar a detectar el daño renal, me hice la prueba de inmediato, y animo a otras personas en riesgo a que hagan lo mismo".

"He ayudado a mi madre a controlar su presión arterial alta durante años", dijo Sofía Vergara. "Me sorprendió saber que algo tan simple como un análisis de orina CACu puede ayudar a descubrir un riesgo cardíaco oculto. A través de la experiencia con mi madre, comprendí rápidamente que el conocimiento es poder. Detect the SOS parece tan importante porque ofrece la información que las personas en riesgo necesitan para defender sus derechos y los de sus seres queridos".

Recursos disponibles a través de Detect the SOS

El sitio web de la misión, DetectTheSOS.com, publicado tanto en inglés como en español, presenta materiales educativos y recursos descargables que ayudarán a las personas en riesgo a iniciar una conversación con su médico y solicitar una prueba de cribado del CACu como parte de una prueba anual integral.

"La conexión entre la salud renal y la cardíaca es de particular importancia para la salud pública. Detect the SOS es un movimiento de múltiples partes interesadas que reúne voces fiables, defensores, profesionales de la salud y responsables políticos para empoderar a los pacientes con recursos para que cuiden su salud renal y cardíaca", declaró Brian Hilberdink, presidente de US Human Pharma en Boehringer Ingelheim. "Esto es solo el comienzo y esperamos que muchos más se unan a nuestra misión, ya sea haciéndose la prueba ellos mismos, compartiendo la información con un ser querido o contactándonos para colaborar".

Acerca de Detect the SOS

Detect the SOS es una misión de salud pública destinada a empoderar a las personas con diabetes tipo 2 o presión arterial alta para que prioricen una simple prueba de orina del CACu. Visite DetectTheSOS.com para leer y descargar recursos y obtener más información sobre cómo hacerse la prueba.

Las organizaciones de pacientes y profesionales que participan en el Colectivo incluyen las siguientes:

American Diabetes Association ® : diabetes.org

: diabetes.org National Kidney Foundation: kidney.org

The Mended Hearts, Inc.: www.mendedhearts.org

WomenHeart: www.womenheart.org

Acerca de las señales ocultas

Muchas personas con presión arterial alta o diabetes tipo 2 pueden estar viviendo con ERC sin saberlo. La albuminuria, o niveles excesivos de proteína albúmina en la orina, es un signo de ERC que puede indicar un mayor riesgo de eventos CV relacionados con la ERC, como ataque cardíaco o derrame cerebral, así como progresión de la enfermedad renal.

Se estima que una de cada cinco personas adultas con presión arterial alta y una de cada tres personas adultas con diabetes pueden tener enfermedad renal crónica, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares.

Más de la mitad (~58 %) de las mujeres afroamericanas y un tercio (~35 %) de las mujeres hispanas en los EE. UU. de 20 años o más viven con presión arterial alta, un factor de riesgo de ERC y complicaciones de la enfermedad cardiovascular.

La ERC temprana suele ser asintomática y hasta aproximadamente el 90 % de las personas adultas estadounidenses con enfermedad renal crónica podrían no saber que la tienen, aunque esto varía según el estadio de la enfermedad. La detección temprana de la albuminuria a través del cribado del CACu puede ayudar a permitir intervenciones oportunas que pueden ayudar a reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y la progresión de la enfermedad renal crónica.

Impacto del daño renal en la salud pública

Las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades renales crónicas representan cifras de miles de millones en costos de salud pública cada año. Esto supone una carga importante para el sistema de salud y aumenta la necesidad de una mayor concienciación sobre la detección temprana y los riesgos.

Casi uno de cada cuatro dólares de pago por servicio (Fee-for-Service, FFS) de Medicare, por un valor total de $95.7 mil millones en 2022, se gastaron en atención a adultos con enfermedad renal crónica.

Se estima que los costos de las enfermedades cardíacas en Estados Unidos, incluidos los servicios de atención médica, los medicamentos y la pérdida de productividad debido a la muerte, fueron de $417.9 mil millones entre 2020 y 2021.

La detección temprana a través del cribado de CACu, un indicador importante de enfermedad cardiovascular y renal, puede ser un método de detección menos costoso.

Un estudio estimó que incluso si la presión arterial alta, la diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular tradicionales están bajo control, persiste el riesgo sin abordar. De hecho, se espera que los costos asociados con la ERC** aumenten a $173.4 mil millones en 2027. Al aumentar la conciencia entre los médicos y establecer las mejores prácticas en todo el sistema de atención médica, existe la posibilidad de mejorar los resultados de los pacientes.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim es una empresa biofarmacéutica activa tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la salud animal. Como uno de los principales inversores de la industria en investigación y desarrollo, la empresa se centra en desarrollar terapias innovadoras que puedan mejorar y prolongar vidas en áreas de gran necesidad médica no satisfecha. Independiente desde su fundación en 1885, Boehringer adopta una perspectiva a largo plazo e integra la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor. Nuestros aproximadamente 54,500 empleados prestan servicios en más de 130 mercados para construir un futuro más saludable y sostenible.

Boehringer se compromete a colaborar con los sistemas de atención médica, las agencias gubernamentales y las autoridades de salud para educar a las personas sobre sus opciones de pruebas de cribado.

* Las pautas clínicas publicadas por la American Diabetes Association® (ADA), la American Heart Association (AHA) y el American College of Cardiology (ACC), así como Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), recomiendan el cribado de rutina mediante el CACu, además de un análisis de sangre de TFGe para detectar ERC en individuos con hipertensión, diabetes u otros factores de riesgo de ERC.

** Los costos están asociados con los estadios 3a-5 de ERC diagnosticados, incluida la diálisis, el trasplante de riñón y su mantenimiento, y las complicaciones cardiovasculares asociadas.

