Boehringer Ingelheim et Simcere s'associent pour développer un traitement par anticorps à double cible afin de répondre aux besoins non satisfaits dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Un nouvel anticorps bispécifique TL1A/IL23p19 cible les facteurs responsables de la pathogenèse de la maladie afin de dépasser le plafond d'efficacité dans le cadre du traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

Un accord de licence et de collaboration vient renforcer le portefeuille de produits de Boehringer dans le domaine des maladies inflammatoires grâce à un actif préclinique potentiellement innovant.

Boehringer obtient les droits internationaux sur l'actif, à l'exception de la Chine continentale ; Simcere est en droit de recevoir des paiements pouvant atteindre 1 058 millions d'euros.

SHANGHAI, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Simcere Pharmaceutical Group Ltd. (« Simcere ») (HKEX : 2096) et Boehringer Ingelheim ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence et de collaboration destiné à développer le SIM0709, un anticorps bispécifique TL1A/IL23p19 préclinique développé par Simcere, pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI).

Cooperation of Simcere and Boehringer Ingelheim

Sur la scène internationale, on estime que plus de trois millions de personnes sont touchées par les MICI, une maladie évolutive qui dure toute la vie et qui entraîne des hospitalisations et des interventions chirurgicales fréquentes, ce qui a un impact non négligeable sur la qualité de vie des patients. Les options médicales actuelles ne permettent pas de prévenir ou d'inverser complètement ces complications, ce qui soulève un besoin clairement non satisfait. Grâce à ce partenariat, Boehringer et Simcere souhaitent promouvoir une approche innovante susceptible de redéfinir les possibilités de traitement et d'améliorer les résultats pour les patients du monde entier.

SIM0709 est un anticorps bispécifique humanisé à action prolongée développé par Simcere à l'aide de sa plateforme exclusive d'anticorps multispécifiques. Il cible simultanément le membre 15 de la superfamille des ligands du facteur de nécrose tumorale (TL1A) et l'interleukine-23 (IL-23), bloquant ainsi deux voies essentielles qui favorisent l'apparition et la progression des MICI. Tant dans les études in vitro sur des cellules primaires que dans les études in vivo sur des animaux, le SIM0709 a démontré une efficacité synergique exceptionnelle, surpassant même la combinaison des deux monothérapies correspondantes.

Carine Boustany, responsable du site américain de l'unité d'innovation et responsable mondiale de l'immunologie et des maladies respiratoires chez Boehringer Ingelheim, a déclaré : « Dans le cas des MICI, trop de patients continuent de voir leur maladie progresser et de subir de graves complications malgré les traitements anti-inflammatoires actuellement disponibles. Nous sommes ravis de nous associer à Simcere pour accélérer le développement de ce traitement, qui pourrait changer la vie des patients atteints de MICI. »

« L'anticorps bispécifique SIM0709 de Simcere a été conçu grâce à notre plateforme exclusive d'anticorps multi-spécifiques, offrant un potentiel inédit pour le traitement des MICI. Ce partenariat avec Boehringer Ingelheim, fort de son engagement à long terme et de sa grande expertise en immunologie, positionne le composé pour un développement mondial rigoureux », a déclaré Gaobo Zhou, directeur des investissements du groupe pharmaceutique Simcere. « Ensemble, nous visons à accélérer le développement clinique et à faire progresser une option de traitement susceptible d'améliorer le pronostic des patients atteints de MICI dans le monde entier. »

Aux termes de l'accord, Boehringer obtient les droits mondiaux sur l'actif, à l'exclusion de la Grande Chine. Simcere est en droit de recevoir un paiement initial ainsi que des paiements d'étapes liés au développement, à la réglementation et aux ventes pouvant atteindre 1 058 millions d'euros, ainsi que des redevances sur les ventes nettes réalisées en dehors du territoire de la Grande Chine.

Il s'agit de la deuxième opération de concession de licence de Simcere dans le domaine des maladies auto-immunes. En janvier 2026, Simcere avait conclu un total de 5 accords de licence pour ses nouvelles technologies pharmaceutiques développées en interne, pour une valeur transactionnelle potentielle totale d'environ 4,6 milliards de dollars.

À propos de Simcere Pharmaceutical Group Limited

Simcere Pharmaceutical Group Limited (2096.HK) est une société pharmaceutique axée sur l'innovation et se concentrant sur quatre domaines thérapeutiques, notamment les neurosciences, l'oncologie, les maladies auto-immunes et les anti-infections. Nous explorons de manière proactive les domaines où les besoins sont importants et non satisfaits, et notre crédo est : Pour les patients, pour la vie. Grâce à ses efforts internes en matière de recherche et développement et à son innovation synergique, Simcere a établi des partenariats de coopération stratégique avec de nombreuses entreprises innovantes et instituts de recherche. Pour en savoir plus, consultez le site www.simcere.com.

À propos de Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim est une entreprise biopharmaceutique active dans les domaines de la santé humaine et animale. Figurant parmi les principaux investisseurs du secteur en matière de recherche et développement, la société se concentre sur le développement de thérapies innovantes susceptibles d'améliorer et de prolonger la vie dans des domaines où les besoins médicaux sont importants et non satisfaits. Indépendante depuis sa fondation en 1885, Boehringer adopte une perspective à long terme et intègre le développement durable tout au long de la chaîne de valeur. Nos quelque 54 500 employés sont présents sur plus de 130 marchés pour bâtir un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, consultez le site www.boehringer-ingelheim.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2870432/17694775722810.jpg