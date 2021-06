Boehringer Ingelheim s'associe à Lifebit pour détecter les épidémies mondiales de maladies infectieuses

Les chercheurs des deux organisations travailleront côte à côte et combineront des données probantes issues du monde réel avec des algorithmes d'IA parmi les plus récents en vue de détecter les épidémies de maladies infectieuses et de réagir en conséquence. Lifebit REAL utilise des capacités analytiques avancées pour informer automatiquement les utilisateurs des éclosions pertinentes, par exemple la propagation transfrontalière de maladies ou l'émergence d'agents pathogènes comme la COVID-19. Le système est fondé sur une architecture d'apprentissage active : plus il assimile des données pertinentes, plus sa précision augmente.

Le Dr Eric Haaksma, responsable de l'Innovation mondiale chez Boehringer Ingelheim Santé Animale, a déclaré : « L'innovation externe joue un rôle de plus en plus important dans notre stratégie de recherche et développement. C'est pourquoi nous avons établi avec Lifebit un partenariat stratégique qui nous permettra de suivre et d'interpréter en temps réel l'information issue de publications scientifiques et d'autres sources, et donc de surveiller les données relatives aux maladies animales. Cette collaboration accélérera également le processus de détection, car il est impossible de recueillir et d'analyser manuellement les vastes quantités d'informations scientifiques pertinentes collectées à différentes échelles. »

À propos de Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim développe des thérapies innovantes pour améliorer la vie des hommes et des animaux. En tant que leader du secteur biopharmaceutique axé sur la recherche, nous créons de la valeur par l'innovation dans des domaines où il existe des besoins médicaux importants encore non satisfaits. Entreprise familiale depuis sa création en 1885, Boehringer Ingelheim s'appuie sur une vision long terme. Près de 52 000 collaborateurs travaillent dans plus de 130 pays, dans trois activités : santé humaine, santé animale et fabrication biopharmaceutique pour le compte de tiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boehringer-ingelheim.com.

À propos de Lifebit

Pour lutter contre les maladies, les chercheurs doivent accéder au plus grand nombre possible de données biomédicales pertinentes. Lifebit débloque en toute sécurité l'accès aux informations générées par les données grâce à sa technologie fédérée brevetée et à son système d'analyse de preuves empiriques propulsé par l'IA, Lifebit REAL. Les solutions de bout en bout de Lifebit alimentent actuellement des programmes nationaux de médecine de précision, tout en aidant les entreprises pharmaceutiques à orienter leur stratégie de recherche et développement et d'innovation. Lifebit donne aux clients des secteurs public et privé les moyens de transformer la façon dont ils consultent et utilisent les données biomédicales sensibles.

