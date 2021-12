Bollé Safety lance la ligne de lunettes ProBlu pour proposer une protection oculaire contre la lumière bleue nocive

Le développement de cette gamme s'appuie sur les technologies les plus avancées de blocage de la lumière bleue, ProBlu 420 et ProBlu 445, avec des verres en polycarbonate permettant aux colorants dispersés de bloquer la lumière bleue jusqu'à 445 nanomètres (nm). Combinée au revêtement bleu antireflet appliqué à l'intérieur du verre, la gamme de produits ProBlu 420 absorbe 100 % de la lumière bleue nocive jusqu'à 420 nm, ce qui permet aux porteurs de bénéficier d'un confort des yeux accru et de ressentir moins de fatigue oculaire. Le temps passé devant l'écran faisant partie de la routine quotidienne de chacun, ProBlu de Bollé Safety propose des produits adaptés à la vie professionnelle et personnelle des porteurs. Cette nouvelle gamme ProBlu propose des produits adaptés à quatre publics principaux :

Screeners : Ces lunettes sont conçues pour les personnes qui travaillent devant des écrans toute la journée, que ce soit pendant le travail au bureau ou lors de leur temps libre passé à leur domicile. Les lunettes ProBlu Screeners sont disponibles en plusieurs styles sophistiqués, du rétro et de l'intemporel à l'audacieux et au moderne, tout en assurant une protection de haut niveau contre la lumière bleue et en offrant les mêmes innovations anti-éblouissement et anti-rayures utilisées dans la fabrication de tous les produits Bollé Safety. Les modèles Wellington et London sont également disponibles sous forme de lunettes de lecture allant de l'indice 1 à l'indice 3.

Enfants : Ces lunettes sont conçues pour les enfants d'aujourd'hui, qui passent actuellement plus de temps en ligne (y compris pour l'école) que les adultes auraient voulu il y a dix ans. Bollé Safety a conçu une toute nouvelle gamme de lunettes ProBlu uniquement pour eux, afin d'assurer le confort de leurs jeunes yeux avec le même niveau de protection que celui des lunettes pour adultes pendant qu'ils sont devant l'écran.

Joueurs : Les joueurs passent des heures devant des écrans. La protection de leur vision relève donc pour eux de la plus haute importance. Cependant, il ne faut pas que ces protections deviennent gênantes et aient une influence négative sur leur jeu. C'est pourquoi nous développons des montures confortables et performantes avec des verres dotés de la technologie de filtrage ProBlu 445 qui absorbent la lumière bleue nocive jusqu'à 445 nm, sans altérer les couleurs ou la perception des jeux. Ces lunettes seront disponibles en 2022 et permettront aux joueurs de se concentrer sur leur jeu et rien d'autre.

« Réduire le temps passé devant l'écran n'est pas toujours possible ou réaliste, a déclaré Rubina Meunier, vice-présidente de la marque de Bollé Safety. Avec le lancement de ProBlu, nous essayons donc d'atteindre les gens là où ils se trouvent et de leur proposer toute une gamme d'options afin de protéger leurs yeux contre la lumière bleue dans tous les domaines de leur existence. De nos jours, passer du temps devant un écran peut sembler inévitable, mais avec nos technologies de protection de pointe, nous sommes au moins en mesure de rendre ces moments plus sûrs et plus confortables. Chez Bollé Safety, nous pensons que les lunettes de protection contre la lumière bleue doivent non seulement assurer une protection oculaire, mais aussi contribuer à l'amélioration du bien-être physique et mental, à l'affinement des compétences et à l'accélération de la prise de décision, vous permettant par là même de voir tout ce que vous pouvez faire. »

La gamme complète de produits ProBlu de Bollé Safety est disponible chez certains revendeurs du monde entier et en ligne.

À propos de Bollé Safety

La mission de Bollé Safety est de protéger la vue de chaque porteur. Marque mondiale avec plus de 130 ans d'innovation, Bollé Safety a lancé sa première série de lunettes de protection et de masques faciaux industriels et tactiques en 1950. L'entreprise Bollé Safety a été fondée en s'appuyant sur une réelle volonté d'utiliser la meilleure technologie et les meilleures innovations disponibles afin de créer des produits durables et de qualité que les gens aiment porter au fil des années. L'entreprise s'est forgé une réputation auprès de ceux qui connaissent ses produits pour leur haute qualité, car Bollé Safety perfectionne constamment les produits de sa marque en combinant performance, ajustement et confort, ce qui permet de fournir les lunettes de sécurité les plus avancées du secteur. Bollé Safety est le premier fabricant mondial de lunettes de protection portées par les travailleurs industriels, les premiers intervenants, les militaires, les amateurs de tir, les professionnels de la santé et le personnel exerçant dans les salles blanches du monde entier. Ses protections oculaires sont portées par plus de 20 millions de personnes travaillant au sein de plus de 150 000 entreprises exerçant dans tous les secteurs d'activité impliquant des risques pour les yeux et le visage et réparties dans plus de 100 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez consulter le site https://www.bolle-safety.com/gb/blue-light.html ou nous envoyer un e-mail à : [email protected]. Bollé Safety est une division de Bollé Brands, Inc.

