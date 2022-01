Bollé Safety, leader mondial de la lunetterie, lance sa nouvelle division Bollé Safety Standard Issue, spécialisée en lunettes tactiques

LYON, France, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Bollé Safety, fabricant mondial de premier rang de lunettes de sécurité et de lunettes de protection, a annoncé aujourd'hui que sa division Bollé Tactical sera rebaptisée Bollé Safety Standard Issue .

La nouvelle gamme de produits Bollé Safety Standard Issue est conçue pour offrir une protection oculaire inégalée aux forces de l'ordre, aux premiers intervenants, aux pompiers, au personnel des services médicaux d'urgence, à l'armée, aux forces spéciales, aux amateurs de tir et aux chasseurs. La mission de l'entreprise est de donner aux premiers intervenants l'avantage concurrentiel dont ils ont besoin pour faire leur travail de la façon la plus sûre possible. Bollé Safety Standard Issue utilise la technologie la plus avancée pour s'assurer que ses lunettes offrent une qualité de vue et un style inégalés.

Chaque produit de la gamme Bollé Safety Standard Issue est une solution sur mesure répondant aux besoins spécifiques d'une profession particulière. De plus, la gamme entière de lunettes de protection est conforme à toutes les normes de sécurité mondiales.

« Notre mission est de fournir la meilleure solution de protection oculaire à ceux qui en ont besoin et à ceux qui nous protègent. Puisque notre clientèle ne se limite pas aux forces armées, il était logique de renommer notre Bollé Tactical Division à Bollé Safety Standard Issue, qui est un nom plus global, a expliqué Rubina Meunier, vice-présidente de la marque chez Bollé Safety. Par ailleurs, ''Standard Issue'' est une tournure qui résonne mondialement, et le nouveau logo est à la fois accrocheur, audacieux et un peu mystérieux. »

Bollé Safety, dont l'histoire commence il y a plus de 130 ans dans un petit atelier de la famille Bollé, en France, est depuis la fin des années 1950 le pionnier de la création de lunettes tactiques. Aujourd'hui, Bollé Safety compte parmi les principaux fabricants mondiaux de lunettes de protection portées par les premiers intervenants, les militaires, les professionnels de la santé, les travailleurs industriels, les amateurs de tir et les chasseurs du monde entier.

Pour en savoir plus sur la nouvelle division, consultez le site : https://www.bolle-safety.com/tactical.html.

À propos de Bollé Safety

Bollé Safety s'appuie sur la technologie pour fournir des verres et des traitements de verres spécifiquement conçus pour les lunettes de protection. L'entreprise est le premier fabricant mondial de lunettes de protection portées par les premiers intervenants, les militaires, les professionnels de la santé, les travailleurs des secteurs industriels, les amateurs de tir et les chasseurs du monde entier. Bollé Safety, dont l'histoire commence il y a plus de 130 ans dans un petit atelier de la famille Bollé, en France, est devenue dans la fin des années 1950 le pionnier de la création de lunettes tactiques. Elle est le premier fabricant de lunettes à utiliser du nylon moulé pour fabriquer des lunettes de protection plus résistantes, plus souples et offrant une protection oculaire aux membres des forces armées. Grâce à leurs avancées de pointe en matière de technologie oculaire, à leurs certifications aux normes ANSI et aux normes de résistance balistique, ainsi qu'à leurs produits à l'ergonomie supérieure, Bollé Safety et Bollé Safety Standard Issue occupent la position de leader de l'industrie dans ce segment. Aujourd'hui, les lunettes de protection de Bollé Safety sont portées par plus de 20 millions de clients, dans plus de 100 pays.

