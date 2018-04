Bolsa "Garage/BMW: Art/Tech Grant": BMW Group Rússia e Garage Museum of Contemporary Art anunciam o primeiro ganhador

MOSCOU, 12 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Sergey Kasich é o primeiro ganhador do programa conjunto "Garage/BMW: Art/Tech Grant" do BMW Group Rússia e Garage Museum of Contemporary Art, que foi anunciado nesta terça-feira. O programa de bolsas destina-se a apoiar projetos de arte individuais e coletivos no campo de TI, engenharia e arte científica. Durante o período de um ano, Kasich receberá uma bolsa de estudos mensal e poderá implementar seu projeto de arte "Spaces of Silence". O artista também poderá consultar os designers e engenheiros da BMW e visitar o Museu da BMW e outros locais relevantes.

The announcement of BMW Group Russia and Garage Museum of Contemporary Art grant winner, April 10, 2018, Moscow, Russia; f.l.t.r.: Anton Belov (Director, Garage Museum of Contemporary Art), Sergey Kasich (artist), Ekaterina Inozemtseva, Stefan Teuchert (CEO of BMW Group Russia). © Garage Museum of Contemporary Art (PRNewsfoto/BMW Group) The announcement of BMW Group Russia and Garage Museum of Contemporary Art grant winner, April 10, 2018, Moscow, Russia; Sergey Kasich (artist). © Garage Museum of Contemporary Art (PRNewsfoto/BMW Group)

Projeto de Sergey Kasich "Spaces of Silence"

A cada ano, o ambiente acústico das cidades modernas está se tornando mais ruidoso. Está provado que a superabundância de estímulos auditivos pode afetar adversamente o bem-estar dos seres vivos. Kasich propõe preservar o silêncio com a ajuda de um projeto híbrido de arte pública.

O projeto envolve a medição do nível de ruído em uma cidade, a detecção de áreas barulhentas e silenciosas, e a criação de estruturas especiais em locais selecionados feitos de telas de absorção de ruído com superfícies de eco no interior. Os espaços são protegidos contra o ruído, deixando-os o mais abertos possível, criando ambientes únicos para experimentar o som de maneiras inesperadas.

Parceria com o Garage Museum

Com essa parceria, o BMW Group pretende tornar a arte e a cultura mais acessíveis e apoiar a arte contemporânea na Rússia.

O BMW Group Rússia concentra seus esforços principalmente na seção Arte e Tecnologia recentemente incluída - a Art/Tech Grant oferece aos novos artistas independência financeira e permite que se dediquem a atividades criativas, cresçam profissionalmente e realizem pesquisas.

FONTE BMW Group

