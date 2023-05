Bond bezieht strategische Investitionen zur Beschleunigung des Wachstums

TORONTO und DENVER, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Bond, ein führendes Unternehmen für Kundenerfahrung, Kundenbindung und Kundenwachstum, gibt eine strategische Investition in sein Unternehmen durch die in Colorado ansässige Private-Equity-Gesellschaft Mountaingate Capital bekannt. Die Ankündigung folgt auf eine starke Wachstumsperiode von Bond und spiegelt das Potenzial für eine weitere Expansion sowohl der Reichweite als auch des Angebots wider, um die Kunden besser zu unterstützen.

„Der Erfolg von Bond ist ein direktes Ergebnis seiner Fähigkeit, Kundenwachstum für seine Kunden zu generieren," so Trent Sisson, Managing Director von Mountaingate. „Bond ist eine einzigartige Plattform, die wir sowohl organisch durch großartige Arbeit als auch durch die Übernahme gleichgesinnter Unternehmen ausbauen wollen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit CEO Bob Macdonald, seinem Führungsteam und einer umfassenden Gruppe globaler Talente, um die Art und Weise zu verbessern, wie Bond weiterhin Innovation bereitstellen und Kunden betreuen kann."

Bond hat sich zu einer globalen Einheit mit mehr als 800 Mitarbeitern in Niederlassungen in Nordamerika und Europa entwickelt und betreut Kunden aus so unterschiedlichen Branchen wie Einzelhandel, Mobilität, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Bond hat kürzlich seine Aktivitäten in Europa ausgeweitet, Synapze XI™, eine neue Plattform zur Personalisierung sowie BondX, ein Full-Service-Agenturangebot, unter der Leitung von Kirk Drummond vorgestellt, dem Mitbegründer von Drumroll, das Bond im Jahr 2022 übernommen hat, eingeführt. Im vergangenen Monat wurde die Bond-Veteranin und Kundenbetreuerin Morana Bakula zur Präsidentin ernannt und ist damit die erste Frau in diesem hohen Amt.

„Mountaingate ist ein idealer strategischer Partner, um Bond in dieser wichtigen Phase zu unterstützen," so Macdonald. „Von unserem ganzheitlichen Ansatz für Markenerlebnisse über hochmoderne Technologieplattformen bis hin zu einer Kultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht - unsere Strategie geht auf. Wir wurden eigens dafür geschaffen, um an jedem Berührungspunkt der Kundenreise etwas zu bewirken, und die Ausrichtung von Mountaingate auf diese Vision ist entscheidend, um für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und alle Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, ein Wachstum auf der nächsten Ebene zu erreichen.

Hogan Lovells, Davies Ward Philips und Vineberg haben Mountaingate bei der Transaktion beraten. Houlihan Lokey, DLA Piper und Deloitte waren Berater von Bond.

Mountaingate Capital ist eine in Colorado ansässige, wachstumsorientierte Private Equity-Firma, die mit Gründern und Unternehmern zusammenarbeitet, um das Wachstum zu beschleunigen und Branchenführer aufzubauen. Mountaingates Fokus auf organisches Wachstum in Verbindung mit seinem kundenorientierten Buy-and-Build-Ansatz und der gemeinsamen Kapitalbeteiligung mit dem Management schafft mehr Wert für den Endkunden und schmiedet gleichzeitig stärkere, kooperativere und erfolgreichere Partnerschaften mit Management-Teams. Mountaingate investiert in die Sektoren Marketingdienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, Spezialitätenhandel und Spezialitätenfertigung. Weitere Informationen zu Mountaingate finden Sie auf www.mountaingate.com

Bond generiert Wachstum für seine Kunden, indem es dauerhafte Beziehungen zwischen Menschen und Marken auf der Grundlage intelligenter Verbindungen und ansprechender Erfahrungen schafft. Geleitet von den Erkenntnissen aus der Spitzenforschung und der praktischen kommerziellen Anwendung durch das Bond Behavioral Institute und ermöglicht durch die Technologie der firmeneigenen Cloud-Plattform Synapze, bietet Bond seinen Kunden weltweit Lösungen für Kundenerfahrung und Kundenbindung an, die es Marken, Kunden, Mitarbeitern, Partnern und den Gemeinschaften, denen sie dienen, ermöglichen, die Vorteile des Wachstums zu erleben. Bond hat seinen Hauptsitz in Toronto und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter an acht Niederlassungen in Nordamerika und Europa. Weitere Informationen finden Sie auf bondbl.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter oder Instagram.

