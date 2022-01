Bonne nouvelle pour les patients atteints de cécité cornéenne : la kératoprothèse MIOK, la première cornée artificielle au monde composée à 100 % de matériaux non biologiques, a été approuvée pour être mise sur le marché en Chine.

La transplantation de cornée est l'un des principaux moyens de redonner la vue aux patients atteints de cécité cornéenne. Cependant, il existe un risque élevé de rejets des greffes de cornées et de complications postopératoires du serveur, généralement dues aux réponses immunologiques complexes à l'incompatibilité avec l'organe transplanté. Les autres types de cornées artificielles nécessitant la co-implantation de cornées de donneurs ne peuvent pas non plus éviter ces risques. La kératoprothèse MIOK, une cornée artificielle composée à 100 % de matériaux non biologiques et ne nécessitant pas de co-implantation de cornées de donneurs, est donc l'option idéale pour traiter les patients atteints de cécité cornéenne.

La kératoprothèse MIOK est principalement constituée d'un plastique PMMA transparent présentant d'excellentes propriétés optiques et une bonne tolérance tissulaire. Elle est destinée à redonner la vue aux patients atteints de cécité cornéenne en fournissant un chemin optique transparent à travers une cornée opacifiée dans l'œil traité.

Grâce à une conception et un traitement particuliers, la kératoprothèse MIOK offre d'excellentes performances en termes de transparence, de transmission de la lumière et de durabilité, en plus d'une biocompatibilité élevée et d'une facilité d'utilisation pour les opérations chirurgicales, qui lui permettent de s'intégrer rapidement aux tissus environnants. Contrairement à la transplantation cornéenne classique et aux autres cornées artificielles, la kératoprothèse MIOK ne nécessite pas la co-implantation d'une cornée de donneur, ce qui permet de remédier au manque de cornées dans le monde et de réduire efficacement le risque de complications postopératoires graves et de réactions de rejet immunitaire. En outre, la kératoprothèse MIOK est indiquée pour les patients atteints de cécité cornéenne, dans les cas où une transplantation cornéenne a déjà échoué ou présente un risque d'échec élevé, en particulier chez les patients souffrant de l'échec d'une greffe de cornée, de cicatrisation/vascularisation cornéenne, de brûlures chimiques/thermiques, de maladies auto-immunes (syndrome de Stevens-Johnson, pemphigoïde, etc.), de symblépharon et de sécheresse oculaire grave, etc. Par conséquent, il s'agit d'un traitement efficace pour les patients atteints de cécité cornéenne causée par un large éventail de lésions cornéennes.

Beijing Microkpro Medical Instrument Co., Ltd. (Microkpro Medical), fondée en 1997, est une entreprise qui se concentre sur la vision artificielle et s'engage à redonner la vue aux non-voyants à l'aide de la haute technologie. Grâce aux efforts incessants de son excellente équipe de R&D, Microkpro Medical a lancé une cornée artificielle brevetée : la kératoprothèse MIOK, inscrite au registre NMPA le 7 décembre 2021. La NMPA est l'agence chinoise chargée de réglementer les médicaments et les dispositifs médicaux.

Microkpro Medical dispose également d'une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication au sein de la base de l'industrie pharmaceutique biologique de Daxing, à Pékin, avec une capacité de production annuelle de 100 000 kératoprothèses dans des salles blanches ISO 7/Classe 10 000.

