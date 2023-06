BOOST CAPITAL PARTNERS LANCE UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE CAPITAL-RISQUE AXÉE SUR L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR

LONDRES, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Boost Capital Partners est ravi d'annoncer le lancement de son premier fond destiné à soutenir les fondateurs qui développent des expériences utilisateur exceptionnelles pour résoudre des problèmes de la vie réelle.

Basé à Londres et ayant clôturé avec succès sa première levée de 30 millions de dollars, le fonds est dirigé par une équipe possédant une expérience collective de plus de 25 ans dans les secteurs de la consommation numérique et des jeux. Boost Capital Partners est fondé par Alvaro Alvarez del Rio , un investisseur chevronné dans le secteur de la consommation qui a soutenu une centaine d'entreprises en phase de démarrage ou avant, notamment Deliveroo, Supercell, Hutch Games et Tenor. Les partenaires de l'équipe, Ignacio Monereo et Pablo Morenes , ont également occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Google, Meta et Blackstone.

Boost Capital Partners investit dans des entreprises en phase de démarrage ou de pré-démarrage avec des tickets initiaux allant jusqu'à 750 000 dollars et des capacités de suivi. Il cible un large éventail de secteurs de l'économie réelle dans lesquels l'expérience utilisateur peut être améliorée de manière significative, notamment la santé, le bien-être, l'éducation, le développement durable, le divertissement et la finance. Il a déjà soutenu 7 entreprises en Europe et en Amérique latine.

Boost croit fermement que des expériences utilisateur exceptionnelles sont au cœur d'une entreprise numérique prospère et qu'elles peuvent être utilisées pour avoir un impact positif sur la vie des gens ( lire son manifeste ). Boost estime également que les fondateurs de technologies extraordinaires, quel que soit leur secteur d'activité, ne devraient pas être freinés dans leurs efforts pour créer des produits révolutionnaires dans leur catégorie par un manque d'expertise dans les mécanismes qui définissent le comportement de l'utilisateur. C'est pourquoi son soutien va au-delà de l'investissement financier et vise à fournir des conseils sur des aspects essentiels de la croissance d'une entreprise, notamment l'acquisition d'utilisateurs, l'engagement et la génération de revenus.

L'équipe de Boost Capital Partners se réjouit de travailler avec la prochaine génération de rêveurs de l'industrie des logiciels pour créer des solutions intuitives aux défis les plus difficiles de la vie réelle.

