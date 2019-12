Borderless Access redefine seu foco comercial adicionando ferramentas de próxima geração e compreensão holística do consumidor ao completar 11 anos

BANGALORE, Índia, 9 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Os primeiros 10 anos testemunharam a evolução da Borderless Access, que começou como uma empresa online de painéis móveis e se tornou uma das principais empresas globais de soluções digitais de pesquisa de mercado.

Por ser uma empresa que está sempre na vanguarda em adoção de tecnologia e que se empenha em fornecer insights de alta qualidade sobre os consumidores, a Borderless Access levou a qualidade dos dados a um patamar superior colocando seus algoritmos de fraude proprietários e as melhores ferramentas de impressões digitais digitalizadas do setor com inteligência artificial (e a aprendizagem por máquina) na sua plataforma proprietária, a SmartSight™.

A qualidade é fundamental para a empresa, e ela duplicou a força do seu painel original para mais de 5,81 milhões de entrevistados únicos em todo o mundo, como informou num anúncio que fez recentemente.

"No mundo atual, altamente digital e de múltiplos dispositivos, onde se tornou um desafio garantir a autenticidade dos integrantes do painel e a qualidade das respostas, a Borderless Access está bem preparada para fornecer insights de alta qualidade para os nossos clientes com sua plataforma SmartSight™ orientada à inteligência artificial e aprendizagem por máquina", disse Ruchika Gupta, fundadora e CEO da Borderless Access. "Isso nos ajuda a buscar, com confiança, os clientes em mercados de nicho difíceis no setor de saúde, B2B, e mercados como a África do Sul, onde a taxa de adoção digital é alta, mas onde a pesquisa digital ainda não acompanha esse ritmo."

Ruchika mencionou a África do Sul, mas a empresa também tem planos agressivos para o continente africano e nomeou Bev Tigar como consultora líder para desenvolvimento de clientes para a África em março passado, para ganhar mais mercado e administrar as expectativas dos clientes.

Além disso, a Borderless Access possui o maior painel de pesquisa de mercado online original na África do Sul e uma imensa base para painéis em outros mercados importantes do continente.

A Borderless Access ganhou também o Best Partner Paper Award (prêmio para melhor relatório de parceiro) durante a 21a conferência PAMRO (Pan African Media Research Organization) realizada em agosto de 2019 pelo relatório intitulado '#10YearChallenge – Data drives insights and insights drive decisions' ("#Desafio10Anos – insights orientados por dados e decisões orientadas por insights", em tradução livre) apresentado com a Unilever, por melhor refletir as metas da conferência.

"Por ser uma empresa que prioriza as necessidades dos clientes e que se empenha em se manter à frente, a Borderless Access continuará na vanguarda, apostando em mercados, soluções e produtos tecnológicos new-age para impulsionar mais uma década de crescimento excepcional", declarou Dushyant Gupta, vice-presidente executivo da Borderless Access.

