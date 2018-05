Boreal recoupe des teneurs élevées supplémentaires de zinc, argent et plomb à Gumsberg en Suède

Boreal Metals Corp. (« Boreal » ou la « Société ») (TSXV : BMX) a le plaisir de faire part des résultats de sondages supplémentaires à partir d'un programme de 12 trous de forage au diamant totalisant 2 545 mètres à Gumsberg (« Gumsberg » ou le « Projet ») dans le sud de la Suède. Les résultats des forages provenant des cinq premiers trous (1 146,7 mètres) ont été publiés le 28 février 2018 dans un Communiqué de presse de Boreal : « BOREAL INTERCEPTS HIGH GRADE SILVER ZINC LEAD AT GUMSBERG PROJECT IN SWEDEN » (Boreal recoupe des teneurs élevées d'argent, de zinc et de plomb sur le Projet Gumsberg en Suède). Ils font état de la présence d'une minéralisation continue à fortes teneurs en zinc-argent-plomb, et également en association une minéralisation substantielle de cuivre et d'or à Gumsberg. La minéralisation est en train de faire l'objet de comptes rendus pour les sept trous de forage restants, avec notamment des résultats significatifs dans les trous BM-17-006, BM-17-008, BM-17-011 et BM-17-012 dont les détails figurent ci-après.

« Les résultats du programme de forages de 2017-2018 à Gumsberg ont dépassé nos attentes, avec une minéralisation significative dans 9 trous sur 12, » a déclaré Karl Antonius, président-directeur général.« Les meilleurs recoupements dépassent un kilogramme d'argent par tonne avec plus de 45 % de zinc et de plomb combinés. Ils témoignent de la dotation en métal du Projet Gumsberg et ceci conforte nettement notre confiance dans son potentiel économique. »

RECOUPEMENTS DE SONDAGES SÉLECTIONNÉS : TROUS DE FORAGE

Trou de à longueur Zn Ag Pb Cu Au Prospect ident. mètres mètres mètres % g/t % % g/t Nom BM-17-001X 99,30 106,00 6,70 5,19 16,39 1,08 0,300 0,080 Vallberget dont : 101,30 104,40 3,10 10,97 32,34 2,25 0,390 0,160 BM-17-002X 88,10 88,62 0,52 5,65 1,63 0,06 0,190 0,050 Vallberget BM-17-002X 92,30 94,20 1,90 13,55 51,75 5,23 0,270 0,340 Vallberget dont : 92,63 93,57 0,94 26,70 99,60 10,45 0,130 0,540 BM-17-003X 101,35 102,55 1,20 6,73 25,00 2,10 0,350 0,120 Vallberget BM-17-004X 105,77 106,37 0,60 4,81 24,94 1,96 0,010 0,020 Vallberget BM-17-005Y 122,30 133,24 10,94 16,97 656,70 8,52 0,030 0,760 Östersilvberg dont : 122,30 127,45 5,15 30,59 1172,00 14,87 0,050 1,070 et 128,92 129,76 0,84 33,09 1113,00 17,20 0,040 1,320 et 132,90 133,24 0,34 0,06 487,00 5,44 0,060 4,000 BM-17-005Y 155,43 165,00 9,57 5,87 183,90 2,33 0,040 0,520 dont : 155,43 161,00 5,57 9,04 288,65 3,59 0,040 0,870 et 163,71 165,00 1,29 4,44 113,00 1,75 0,040 0,090 BM-17-005Y 178,16 179,00 0,84 11,56 218,02 5,77 0,040 0,300 BM-17-006X 14,88 19,95 5,07 3,00 9,25 0,96 0,064 0,023 Vallberget dont : 14,88 15,93 1,05 9,29 11,16 0,88 0,127 0,083 dont : 18,80 19,95 1,15 4,38 9,35 3,38 0,130 0,022 et 97,15 100,85 3,70 19,27 17,66 0,25 0,644 0,025 BM-17-007 Aucun résultat significatif Vallberget BM-17-008X 13,25 13,60 0,35 3,20 6,85 0,03 0,053 0,023 Vallberget BM-17-008X 86,35 87,15 0,80 1,16 0,85 0,05 0,016 0,002 BM-17-009 Aucun résultat significatif Vallberget BM-17-010 Aucun résultat significatif Gumsgruvan BM-17-011X 53,50 56,65 3,15 3,03 11,69 0,62 0,438 0,188 Vallberget dont : 54,73 55,20 0,47 17,80 43,00 4,02 0,037 0,584 BM-17-011X 130,50 137,20 6,70 7,01 11,14 0,44 0,100 0,002 BM-17-012W 321,00 322,00 1,00 1,22 6,20 0,60 0,005 0,101 Östersilvberg BM-17-012W 325,00 329,00 4,00 1,01 4,25 0,42 0,006 0,187 BM-17-012W 332,00 339,00 7,00 1,56 12,20 0,85 0,016 0,177

W Largeur réelle inconnue.

X Largeurs apparentes signalées. Les largeurs réelles sont estimées entre 80 et 100 % des intervalles signalés.

Y Largeurs apparentes signalées. Les largeurs réelles sont estimées à 20 à 50 % de l'intervalle signalé.

Tableau 1. Recoupements significatifs du programme Boreal 2017-2018 de forages au diamant à Gumsberg

Les recoupements de forages comprennent des horizons de sulfures massifs d'origine exhalative, typiques de sulfures massifs d'origine volcanogénique (SMV), essentiellement des modes de remplacement à associations de lentilles et de colonnes minéralisées à fortes teneurs. Des styles de minéralisation semblables se produisent sur l'ensemble du district de Bergslagen dans le sud de la Suède, lequel héberge de multiples gisements de renommée mondiale pour leurs sulfures de métaux de base.

Vue d'ensemble sur les zones cibles de Gumsberg

Östersilvberg

L'objectif des forages à Östersilvberg est de tester le prolongement vers le bas du plongement de la minéralisation en dessous des exploitations des mines historiques, lesquelles s'étendent à une profondeur de 250 mètres. Östersilvberg est une cible attractive pour l'exploration en raison de la présence de sulfures à haute teneur en zinc-argent-plomb dans les décharges des exploitations historiques. En outre, les mineurs des quatorzième et quinzième siècles se sont concentrés sur la minéralisation riche en argent, ceci laissant supposer qu'ils n'ont pas exploité les parties riches en zinc du système. Les données historiques, de même que de nouvelles données en surface, suggèrent que des lentilles de minéralisation sont empilées à Östersilvberg.

Les forages d'exploration en cours vont tester ces autres zones de minéralisation. Ceci s'ajoutera aux essais en dessous des exploitations historiques afin de voir si elles sont ouvertes le long de la direction de couche et du plongement vers le bas.

Vallberget-Loberget

L'objectif du forage à Vallberget-Loberget aura été de tester des prolongements d'une minéralisation à forte teneur en zinc le long de la direction de couche et de l'aval-pendage à partir des exploitations minières historiques. Ceci a résulté en plusieurs recoupements de forages, nouveaux et significatifs, comprenant 3,7 mètres donnant en moyenne 19,27 % de zinc et 17,25 g/t d'argent, avec du plomb et du cuivre en quantités minimes dans le trou de forage BM-17-006, et 6,7 mètres de moyenne 7,01 % de zinc, 0,44 % de plomb et 17,66 g/t d'argent dans le trou BM-17-011.

La tendance structurelle de Vallberget-Loberget est une zone impressionnante de deux kilomètres de long d'orientation nord-est, d'inclinaison modérée à accentuée vers le sud-est, présentant une minéralisation de style SMV riche en métaux précieux et métaux de base. La minéralisation sur l'ensemble de ces zones productives possibles comprend des amas de haute teneur de sulfures massifs remobilisés, avec minéralisation de style remplacement, de style filon et aussi une importante minéralisation de sulfures exhalatifs. Les efforts des activités minières historiques suggèrent que la minéralisation se présente de façon continue latéralement avec des formations à plongement modéré à accentué vers le sud-est de colonnes minéralisées semblables à des tubes de minerai. Les forages d'exploration en cours par Boreal ciblent chacun de ces styles ainsi que les géométries de minéralisation.

Gumsgruvan

Les roches de la zone de Gumsgruvan représentent des composés à chlorite-anthophyllite-cordiérite-grenat envahissant et altéré, contenant une minéralisation significative d'or et cuivre, en cohérence avec des « zones d'alimentation » de SMV. Celles-ci représentent des conduits potentiels ayant pu transporter des fluides hydrothermaux porteurs de métaux vers la paléosurface. Cette zone est considérée comme étant hautement prospective pour une minéralisation de cuivre et d'or d'origine de SMV. Il s'agit de la tendance la moins mature du programme d'exploration en 2017-2018.

Le Projet Gumsberg a une localisation stratégique et il bénéficie de six permis d'exploration situés dans le district minier de Bergslagen dans le sud de la Suède, ce qui représente un total de 18 300 hectares où de multiples zones de minéralisation de type SMV ont été identifiées.

Contrôle qualité, assurance qualité et protocoles de manutention de minerai

Les carottes de forage sont enregistrées et préparées pour échantillonnage avant d'être mises en dépôt chez ALS à Malå en Suède, où elles sont ensuite tronçonnées, mises en sac et préparées pour analyses. Des échantillons accrédités de contrôle (témoins et étalons accrédités) sont insérés dans les intervalles d'échantillons de façon régulière. Les échantillons sont séchés (si nécessaire), pesés, écrasés (70 %

