Boreal renforce son Comité consultatif technique en nommant Rodney Allen

« Boreal se réjouit de bénéficier de l'expérience et de l'expertise de Rodney Allen au sein de son Comité consultatif technique », a déclaré Karl Antonius, le PDG et président. « La réussite de Rodney dans le secteur minier est bien connue, notamment son apport remarquable dans la découverte de nouvelles ressources minières et l'accroissement des réserves de l'exceptionnelle mine de zinc de Garpenberg en Suède, appartenant à Boliden, qui se trouve dans la même ceinture minérale que notre projet Gumsberg. Nous avons hâte de voir Rodney contribuer à l'équipe de Boreal et apporter ses précieuses connaissances à la société concernant les gisements de SMV dans ce district. »

Rodney Allen est un géologue économique totalisant 39 ans d'expérience dans l'exploration minière et la recherche géologique dans des régions volcaniques complexes et anciennes. Il a réalisé des missions pour plus de 50 sociétés minières et d'exploration minière, des universités et des organismes publics en Australie, en Europe, au Canada, en Turquie et au Japon. Il a été directeur de la recherche et du développement en géologie pour Boliden Group en Suède durant dix ans et est actuellement géologue consultant et PDG de Volcanic Resources. Les interprétations géologiques de Rodney Allen ont été déterminantes dans la découverte de gisements de zinc-plomb-cuivre-cuivre-argent-or d'une valeur supérieure à 33 milliards d'USD à Garpenberg et à Renström en Suède et à Rosebery en Australie.

À propos de Boreal Metals Corporation

Boreal est une société d'exploration minière spécialisée dans la découverte de gisements de zinc, de cuivre, d'argent, d'or et de cobalt dans des zones d'exception, des zones de projets miniers historiques couvrant la Norvège et la Suède. La société s'attache à découvrir de nouveaux gisements minéraux dans des districts miniers établis, où les techniques modernes d'exploration ont été peu ou pas utilisées. La société est gérée par une direction et une équipe technique chevronnées, dont les faits d'arme portent sur la découverte de minéraux, le développement minier et le financement.

