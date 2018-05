Borgward lança o GT BX6 e o Electric BXi7 voltados para o futuro

Como parte do plano de ação da fabricante de automóveis para o novo futuro da mobilidade, a Borgward planeja implementar uma estratégia de desenvolvimento única, focada no aperfeiçoamento de motores de combustão interna e em sistemas de propulsão elétrica, instalação no veículo de limite de velocidade, em conformidade com a diretriz "Adaptação Inteligente da Velocidade" (ISA – Intelligent Speed Adaptation) da Comissão Europeia, em conjunto com uma expansão de sua presença nos setores de veículos elétricos, interconexão e piloto automático. A fabricante de automóveis também está lançando sua tecnologia, líder do setor, de Posicionamento Tridimensional por Satélite do Submedidor, uma etapa essencial no caminho para o piloto automático.

Refletindo o aperfeiçoamento do mix de produtos, a Borgward também lançou dois novos modelos, o GT SUV BX6 com tração nas quatro rodas e seu primeiro modelo de carro elétrico produzido em massa, o SUV BXi7, inaugurando o próximo capítulo do desenvolvimento da marca.

GT SUV BX6

Com contorno fastback GT, que acentua a impressão geral de elegância esportiva e dinâmica potente, o BX6 da Borgward atrai jovens motoristas com sua estética personalizada e otimização aerodinâmica. As lanternas LED traseiras em forma de asas de águia se assemelham às asas de uma águia em voo e complementam os faróis em forma de olho de águia do veículo. Além disso, o novo cubo de roda de 19" confirma ainda mais a posição do BX6 como pioneiro em qualidade e luxo.

O BX6 da Borgward garante alto desempenho. Todas as configurações do BX6 são alimentadas por um motor de injeção direta 2.0T com turbocompressor de alta potência no cilindro, produzindo até 165kW e torque máximo de 300 Nm. O motor é acoplado a uma caixa de câmbio manual-automática de 6 velocidades em 9 modos, que oferece ao motorista uma experiência de troca de marchas suave e preciosa, com base nas condições da estrada e nas preferências do motorista. Além disso, o desempenho econômico em combustível de 7,1 L/100 km com um mecanismo de impulsão mais potente supera os concorrentes na mesma classe de veículos.

Todas as configurações do BX6 da Borgward vêm equipadas com o sistema inteligente de tração nas quatro rodas 4 MAX em tempo integral, o que ajuda o motorista a dirigir em estradas escorregadias e em curvas de média e alta velocidade, por analisar algoritmicamente as condições da pista, dentro de um tempo de resposta de 0,12 segundo e distribuindo o torque de forma inteligente.

O carro será lançado no Oriente Médio e América do Sul até o final de 2018 e no Sudeste Asiático no início de 2019.

SUV BXi7

O BXi7 é alimentado por motores duplos independentes com um rendimento de até 94,5% de eficiência e torque máximo de 390 Nm, ficando à frente dos concorrentes na mesma classe de veículos. O carro acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 195 km/h.

Com um sistema de controle térmico inteligente, conhecido por três vantagens únicas, o BXi7 lida com a redução da autonomia e maior tempo de recarga causados por temperaturas extremamente altas ou baixas. O pacote de baterias mantém o alto desempenho em uma variação de temperatura de 30ºC a mais de 55ºC. O veículo pode atingir até 80% da carga em 45 minutos e atinge uma autonomia de até 375km.

A Borgward tem uma forte linha de produtos, composta pelos veículos BX5, BX6, BX7, BX7 TS e BXi7. A empresa assumiu o compromisso de oferecer aos consumidores uma experiência apaixonante na estrada e qualidade de produtos, atendendo o que os compradores de carros esperam hoje em dia de seus estilos de vida. Ao mesmo tempo, a Borgward combina o espaço de segurança no compartimento patenteado de passageiros e o tempo de resposta extremamente rápido, que a Borgward chama de Espaço e Tempo de Segurança.

FONTE Borgward

