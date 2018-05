Borgward lance le GT BX6 et le véhicule électrique BXi7, des voitures orientées vers le futur

S'intégrant dans la feuille de route de la marque pour l'avenir de la mobilité, Borgward prévoit une stratégie de développement unique centrée sur l'amélioration des systèmes de motorisations électriques et à combustion interne, l'installation de limitateurs de vitesse dans le véhicule conformément à la directive de la Commission européenne sur le régulateur de vitesse intelligent (Intelligent Speed Adaptation, ISA), parallèlement à l'expansion de son implantation dans les secteurs des véhicules électriques, de l'interconnexion et de la conduite automatisée. Le fabricant automobile a également lancé sa technologie leader du secteur de localisation par satellite en trois dimensions à précision sub-métrique, une étape essentielle vers la conduite automatisée.

S'inscrivant dans l'amélioration de la gamme de produits, Borgward a également lancé deux nouveaux modèles, le GT BX6, un SUV 4 roues motrices, et son premier modèle électrique à production de masse, le SUV BXi7, inaugurant un nouveau chapitre dans le développement de la marque.

SUV GT BX6

Avec sa forme GT fastback, qui accentue l'impression générale d'élégance sportive, de puissance et de dynamisme, le Borgward BX6 attire les jeunes conducteurs avec son look personnalisé et son optimisation aérodynamique. Les feux arrière à DEL ressemblent aux ailes d'un aigle en vol et complètent les phares en forme d'œil d'aigle à l'avant du véhicule. En outre, le nouveau moyeu de roues 19 pouces rappelle que le BX6 se positionne en pionnier en termes de qualité et de luxe.

Le Borgward BX6 offre de grandes performances. Toutes les configurations du BX6 sont alimentées par un moteur à injection directe 2,0T turbocompressé haute puissance, offrant jusqu'à 165 kW et un couple maximal de 300 Nm. Le moteur est associé à une boîte manuelle-automatique 9 modes 6 vitesses qui offre au conducteur des changements de vitesses riches et souples adaptés aux conditions routières et aux préférences du conducteur. En outre, les performances peu gourmandes en carburant de 7,1 L/100 km pour un moteur plus puissant surpassent les concurrents du même segment.

Toutes les versions du Borgward BX6 sont équipées du système intelligent de transmission intégrale permanente 4 MAX qui aide le conducteur à aborder des sols glissants et des virages à vitesse moyenne à élevée grâce à une analyse algorithmique des conditions de conduite avec un temps de réponse de 0,12 seconde et une distribution intelligente du couple.

Il sera lancé au Moyen-Orient et en Amérique du Sud avant la fin 2018 et en Asie du Sud-Est au début de l'année 2019.

SUV BXi7

Le BXi7 est équipé de deux moteurs indépendants avec une efficacité de rendement allant jusqu'à 94,5 pour cent et un couple maximal de 390 Nm, dépassant ses concurrents du même segment. Le véhicule passe de zéro à 100 km/h en 7,9 secondes pour une vitesse maximale de 195 km/h.

Avec un système de gestion thermique intelligente aux avantages uniques, le BXi7 relève les défis de l'autonomie de conduite réduite et des temps de chargement allongés causés par des températures extrêmement élevées ou faibles. Le bloc-batterie maintient de hautes performances à une plage de température allant de -30 ºC à +55 ºC. Le véhicule peut être rechargé jusqu'à 80 pourcent en 45 minutes et atteint une autonomie allant jusqu'à 375 km.

Borgward présente une gamme de produits complète avec ses BX5, BX6, BX7, BX7 TS et BXi7. L'entreprise s'engage à offrir aux consommateurs une expérience de route passionnante, des produits de qualité dans l'optique de ce que les acheteurs de voitures attendent de leur style de vie. Borgward associe l'espace de sécurité de son compartiment passager exclusif et le temps de réponse extrêmement rapide dans son slogan « Safety Space and Time ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/690151/BX6.jpg

SOURCE Borgward