Börsengang von Li Auto: Beschreiten eines anderen Wegs

Was ich als erster Investor von Li Auto gesehen habe, war die Praxistauglichkeit der Produktstrategie von Li Auto. Ab dem ersten Tag hat sich Li Auto klar dafür entschieden, sich lieber auf Elektrofahrzeuge mit größerer Reichweite (Extended-Range Electric Vehicles, EREVs) zu konzentrieren als auf reine Elektromodelle, wie es die übliche Strategie der Konkurrenz war. Reine batteriebetriebene Elektrofahrzeuge haben aufgrund begrenzter Kapazitäten der Batterien derzeit mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen, was auch die Ladeinfrastruktur, das Verbraucherverhalten usw. mit einschließt. Li Auto hat es gewagt, einen anderen Weg einzuschlagen, und wurde so der erste Produzent in China, der EREVs erfolgreich auf den Markt bringen konnten, weil er Lösungen für diese Herausforderungen gefunden hat.