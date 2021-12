Borussia Dortmund e InstaForex anunciam extensão da parceria de sucesso

A parceria foi prolongada após um ano triunfante para ambas as marcas. O Borussia ganhou a Copa da Alemanha pela quinta vez e a InstaForex expandiu significativamente sua base de clientes. Os clientes da InstaForex também se beneficiaram da parceria, desfrutando de experiências VIP no estádio do clube, bem como um evento de caridade conjunto com a lenda do clube, Jan Koller.

"Agradecemos a confiança que a InstaForex depositou em nós e estamos entusiasmados com a extensão da nossa parceria. Esperamos desenvolver ainda mais nossa presença com a InstaForex e alcançar o sucesso juntos", disse Benedikt Scholz, diretor de negócios internacionais e novos do BVB.

Ao comentar sobre a extensão da parceria, Ildar Sharipov, presidente do InstaFintech Group, disse: "Desenvolvemos um conjunto único e muito produtivo com o Borussia. Portanto, estamos muito felizes em continuar nossa cooperação. Sempre nos esforçamos para construir relacionamentos fortes e duradouros com nossos parceiros."

A InstaForex oferece excelentes oportunidades para negociação em uma plataforma de ponta que dá acesso aos mercados financeiros globais. A corretora on-line com interface prática para desktop e dispositivos móveis oferece uma vasta gama de instrumentos de negociação, recursos de aprendizagem e máxima proteção de dados. A corretora nunca descansa sobre seus louros. Ela está melhorando seus serviços e produtos para acompanhar o ritmo do mundo financeiro, que agora está se desenvolvendo mais rápido do que nunca.

Sobre a InstaForex

A InstaForex é uma corretora on-line que presta serviços financeiros, incluindo negociação de divisas, CFDs, ações, futuros, opções e criptomoedas. Como membro do grupo financeiro InstaFintech com muitos anos de experiência, ela oferece boas condições de negociação para atender às necessidades de traders e investidores experientes, bem como de recém-chegados aos mercados financeiros. A InstaForex também é famosa por sua paixão pelos esportes e colabora com os atletas talentosos em uma ampla variedade de esportes. A InstaForex Loprais Team e seu líder, Ales Loprais, alcançaram resultados impressionantes no Rally Dakar, uma das corridas mais prestigiadas do mundo. Entre os parceiros da InstaForex estão a medalhista olímpica por 3 vezes, Yulia Efimova, o Borussia Dortmund, campeão alemão por 8 vezes e o campeão mundial de xadrez Viswanathan Anand.

