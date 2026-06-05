BOSGAME fait progresser l'IA locale pratique pour les utilisateurs quotidiens avec son mini PC VTA-439

SHENZHEN, Chine, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Stimulée par les préoccupations relatives à la confidentialité des données, l'augmentation des coûts du cloud et un accès plus large aux modèles open-source, la demande mondiale pour une IA locale s'accélère. Selon Gartner, les livraisons de PC IA ont atteint 77,8 millions d'unités en 2025 et devraient atteindre 143 millions d'unités en 2026, ce qui souligne l'évolution croissante vers l'informatique d'IA embarquée.

Mini PC VTA-439 de BOSGAME

Dans ce contexte, BOSGAME présente le VTA-439, un mini PC d'IA haute performance conçu pour rendre l'IA locale pratique plus accessible aux utilisateurs du quotidien.

Alimenté par le processeur AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 et un NPU 55 TOPS basé sur l'architecture AMD XDNA™ 2, le VTA-439 prend en charge un large éventail de charges de travail d'IA locales. Les utilisateurs peuvent exécuter des modèles open-source tels que Llama 3 8B via Ollama, générer des images d'IA avec ComfyUI et effectuer des transcriptions vocales hors ligne avec OpenAI Whisper, le tout sans dépendre de services cloud ou d'abonnements à des API.

Le VTA-439 allie capacité et accessibilité, et s'articule autour de trois valeurs clés :

Confidentialité : le traitement de l'IA reste entièrement sur l'appareil, ce qui garantit que les données sensibles ne quittent jamais le contrôle de l'utilisateur.

le traitement de l'IA reste entièrement sur l'appareil, ce qui garantit que les données sensibles ne quittent jamais le contrôle de l'utilisateur. Indépendance : pas de dépendance à l'égard d'abonnements ou d'API dans le cloud, ce qui permet d'être véritablement propriétaire des capacités d'IA.

pas de dépendance à l'égard d'abonnements ou d'API dans le cloud, ce qui permet d'être véritablement propriétaire des capacités d'IA. Réactivité : performances en temps réel et à faible latence pour une interaction fluide.

Au-delà de la performance, BOSGAME place l'accessibilité au cœur de sa stratégie en matière d'IA. En s'appuyant sur un modèle d'usine directe, un site de production exclusif de 20 000 mètres carrés et une équipe de plus de 300 ingénieurs en recherche et développement, l'entreprise rationalise la production et réduit les coûts inutiles. Par conséquent, le VTA-439 offre une capacité d'IA locale de niveau professionnel à partir de 1 049 dollars, réduisant ainsi la barrière à l'adoption de l'IA pour les particuliers, les créateurs et les petites équipes.

« Nous assistons à un changement fondamental dans la façon dont les gens perçoivent l'IA, un outil auquel on accède via un navigateur, mais qui fonctionne aussi sur votre bureau pour répondre à vos attentes spécifiques », déclare James Cao, directeur général de BOSGAME. « Le VTA-439 a été conçu pour ce moment précis : suffisamment puissants pour exécuter localement des charges de travail d'IA significatives, suffisamment compacts pour s'adapter à n'importe quel espace de travail et d'un prix tel que cette capacité ne soit pas limitée aux entreprises ou aux chercheurs. L'IA locale devrait être accessible à tous. »

À propos de BOSGAME

Créé en 2021, BOSGAME est une marque axée sur la technologie, spécialisée dans les mini PC, les PC IA, les eGPU et le matériel informatique. Avec plus de 300 ingénieurs en R&D et des capacités de production internes, BOSGAME s'engage à fournir des solutions informatiques performantes, innovantes et accessibles aux utilisateurs du monde entier.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.bosgamepc.com

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