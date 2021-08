BOSS Revolution Money Transfer accélère l'expansion de son réseau grâce à un partenariat avec TerraPay

LA HAYE, Pays-Bas, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- TerraPay, une société d'infrastructure de paiements internationaux, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec BOSS Revolution Money Transfer, le service de transfert de fonds international d'IDT Corporation pour fournir aux clients de BOSS Revolution de nouvelles destinations de transfert d'argent en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. BOSS Revolution a déjà commencé à offrir des transferts d'argent transparents et sécurisés vers des portefeuilles mobiles au Sénégal et au Bénin par le biais de TerraPay.

Concernant le partenariat, Ani Sane, co-fondateur et directeur commercial de TerraPay, a déclaré : « Notre partenariat passionnant avec BOSS Revolution permettra aux clients américains de communiquer avec leur famille et leurs amis dans le monde entier, en commençant par les portefeuilles mobiles du Sénégal et du Bénin, tout en développant l'empreinte des deux entreprises. Cette collaboration est un autre exemple de l'impact de notre réseau de paiement numérique inter-opérable à travers les régions. Nous favorisons un meilleur accès aux services financiers à l'échelle mondiale pour tous nos partenaires et clients. »

« Nos clients américains peuvent désormais envoyer de l'argent à leurs amis et à leur famille au Sénégal, au Bénin et dans 36 autres pays, en passant par plus de 309 000 points de paiement. Nous sommes ravis de nous associer à TerraPay pour ouvrir de nouveaux couloirs et mettre l'accent sur les options de transferts d'argent en temps réel en exploitant leur vaste plateforme », a déclaré Alfredo O'Hagan, vice-président directeur des paiements aux consommateurs d'IDT.

Avec les transferts de fonds internationaux au centre de ses activités, TerraPay se lance dans la création de voies de paiement unifiées pour les entreprises et les commerçants dans le monde entier. L'intention de la société est de renforcer et d'offrir des services à valeur ajoutée sur son réseau mondial numérique. En tant qu'entreprise B2B, TerraPay relie des instruments et des modes de paiement multiples et diversifiés, avec une intégration unique d'API : plus de 4 milliards de comptes bancaires, plus de 500 millions de portefeuilles mobiles et un vaste écosystème de commerçants diversifié couvrant 79 pays de réception et 153 pays d'envoi. Les voies de paiements de TerraPay approfondissent son engagement en ajoutant plus de participants à un écosystème financier.

Le service de transfert de fonds de BOSS Revolution est facilement accessible via l'application BOSS Revolution Money et son réseau national de détaillants. Les nouveaux utilisateurs de l'application (gratuite sur l' App Store et Google Play ) ne paient pas de frais pour tout transfert jusqu'à 300 dollars. Le service de transfert de fonds de BOSS Revolution est également disponible en ligne ou chez n'importe quel détaillant de BOSS Revolution Money .

À propos de TerraPay :

TerraPay est un fournisseur de solutions et d'infrastructures de paiements numériques sous licence, qui ouvre la voie aux paiements internationaux. Les bases solides de l'entreprise et sa technologie de plate-forme innovante servent de moteur d'interopérabilité numérique permettant aux clients et aux entreprises du monde entier d'envoyer et de recevoir des paiements de manière sûre, transparente, efficace et en temps réel. Son réseau agile est compatible avec divers instruments et types de paiements, tout en adhérant aux règlements et normes de conformité complexes de divers marchés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site terrapay.com

Contact pour les médias : Anwesha Mukherjee,

+91-971-724-1606

À propos d'IDT Corporation :

IDT Corporation est un fournisseur mondial de services de technologies financières, de communications sur le cloud et de services de communications traditionnels. Nous facilitons la communication, le soutien et le partage des familles au-delà des frontières internationales. Nous permettons également aux entreprises d'effectuer des transactions et de communiquer avec leurs clients grâce à des fonctionnalités améliorées.

Grâce à nos services de transfert de fonds et d'appels internationaux de la marque BOSS Revolution , envoyer de l'argent et parler avec des amis et de la famille dans le monde entier est pratique et fiable. Le réseau de points de vente au détail de National Retail Solutions (NRS) permet aux détaillants indépendants d'opérer et de traiter les transactions plus efficacement tout en offrant aux annonceurs et aux spécialistes du marketing grand public une portée sans précédent sur les marchés de consommateurs mal desservis. La solution de communications unifiées net2phone offre aux entreprises des solutions de collaboration et de communications sur le cloud intelligemment intégrées à travers les canaux et les appareils. Nos services aux entreprises IDT Carrier Services et IDT Express permettent aux entreprises de communication de fournir et de gérer des services de messages vocaux et SMS internationaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [email protected]

Contact pour les médias : Bill Ulrey

(973) 438-3838

