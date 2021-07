Bostik annonce le lancement de sa nouvelle gamme de mastics polyuréthane (PU) Fixation et Étanchéité pour le marché de la construction

COLOMBES, France, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Bostik, filiale d'Arkema spécialisée dans les solutions adhésives, a déployé un programme de développement ambitieux visant à renforcer sa gamme de mastics polyuréthane (PU) en mettant l'accent sur les applications Fixation et Étanchéité pour le marché de la construction. Cette nouvelle gamme permet à Bostik de se positionner sur ce secteur porté par le marché de la construction dans les pays émergents, et par une demande stable en solutions de qualité.

Forte d'unités de production de pointe situées en Europe et en Asie Pacifique, et d'une technologie innovante, Bostik, un acteur historique sur le marché PU, met au point une nouvelle gamme de produits répondant au plus haut niveau d'exigence en matière de performance technique et environnementale. Exemptes de solvant et sans bullage, les formulations affichent un faible taux d'isocyanates et sont très faciles à utiliser pour les professionnels comme les particuliers.

Au travers de ce programme, Bostik cherche à renforcer sa position sur les marchés de la construction dans les pays émergents.

Marc-Antoine Mallet, directeur Fixation et Étanchéité chez Bostik, commente : « Ce programme ambitieux nous a permis de répondre aux attentes croissantes du marché en matière de qualité et de durabilité des produits PU. Il nous permet aussi de proposer à nos clients une combinaison unique de présence locale et de niveaux de qualité de très haut niveau. Les retours des clients sont très positifs, en particulier dans la région EMEA. Grâce à de premiers retours très positifs du marché, en particulier dans la région Europe – Moyen Orient – Afrique (EMEA), nous sommes convaincus que ce n'est que le début de belles opportunités pour l'avenir. »

Les prochaines étapes de ce programme de développement porteront essentiellement sur les marchés de l'industrie, de manière cohérente avec la stratégie de croissance de Bostik concernant les adhésifs industriels.

À propos de Bostik, une société Arkema

Bostik, filiale du groupe Arkema, est une grande entreprise mondiale d'adhésifs et de mastics pour les marchés suivants : industrie, construction et grand public. Elle met au point des solutions de collage innovantes et multifonctionnelles qui façonnent notre quotidien depuis plus de 130 ans. Présente dans plus de 40 pays, l'entreprise emploie 6 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2019. Portée par l'innovation, elle s'engage à relever les grands défis dans les domaines de la technologie, de l'énergie et de l'écologie. Elle promeut l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle pour répondre aux attentes de ses clients et partenaires. www.bostik.com

