Bostik annonce l'ouverture d'un showroom Ideal Work à Paris

COLOMBES, France, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bostik, le segment adhésifs d'Arkema, est fier d'annoncer l'ouverture du showroom parisien d'Ideal Work, spécialiste italien des technologies de revêtements de sol décoratifs à haute valeur ajoutée, que le Groupe a acquis en 2020.

L'ouverture de ce premier showroom hors d'Italie traduit concrètement le soutien important apporté par le Groupe depuis l'acquisition d'Ideal Work pour accélérer son développement en Europe et dans le monde.

Ideal Work Showroom 1: Showcasing some of Ideal Work’s most iconic technologies Ideal Work Showroom 1: Showcasing some of Ideal Work’s most iconic technologies

Conçu comme une "Maison du béton", le showroom, situé au cœur de Paris, accueille sur 200m2 certaines des technologies les plus emblématiques d'Ideal Work telles que ®Mictrotopping, ®Lixio et Concrete Optik. Fidèle à l'ADN d'Ideal Work et de Bostik qui est de créer des relations durables et de qualité avec leurs partenaires et clients, il est conçu comme un lieu de rencontre pour les professionnels des revêtements décoratifs en Europe.

"IDEAL WORK écrit son histoire depuis maintenant 25 ans, et cette nouvelle page est une étape importante de notre développement en France. La création de ce showroom est l'un des projets les plus ambitieux menés par IDEAL WORK, et la mise en place de ce lieu a été possible grâce à l'appui de nombreux applicateurs, partenaires et au soutien de Bostik et du groupe Arkema." Christophe Vaissier, responsable du développement d'Ideal Work en France.

"Rejoindre le groupe Arkema a été une étape clé pour accompagner la croissance d'Ideal Work. L'ouverture du showroom à Paris est une étape importante, qui nous permet de présenter nos solutions aux professionnels européens, ce qui aurait été impossible sans le soutien de nos collègues de Bostik qui ont cru en notre vision" Luca Seminati, directeur général d'Ideal Work.

A propos de Bostik, une société du groupe Arkema

